CİLTLER SEPHORA İLE YAZA VE GÜNEŞE HAZIR

Müşra Demir - MAY 05, 2017 CUMA

Güneş yüzünü gösterdi ve Sephora bu yaz hayalini kurduğunuz bronzlaşmış bir cilde sahip olmanıza yardımcı olmak için her şeyi düşündü. Bronzlaştırıcılar, güneş sonrası ürünler ve güneş koruyucuları, her zamanki gibi pratik ve yine muhteşem sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Ciltler yaz aylarında yine Sephora’nın güneş ürünleri ile farkını konuşturacak.

   

  Self-Tanning Wipe – Bronzlaştırıcı Mendil

Kış saatinde takılmış olan bir teni yaz saatine uyarlamak hiç de zor değil. Birkaç dakikada 3 haftalık tatil bronzluğu elde edilmesini sağlayan bu mendillerle hızlıca bronz bir tene kavuşulabiliyor.

Fiyat: 34,90 TL 8 mendil
  Gradual Self-Tannint Body Lotion – Bronzlaştıcı Vücut Losyonu

Kademeli olarak bronzlaşmak ve bronzlaşırken doğal bir sonuç elde etmek için ihtiyaç duyulan şeyi bu ürün sunuyor.

Fiyat: 39,90 TL 200ml
  Tinted Self-Tanning Body Mist – Brozlaştırıcı Vücut Spreyi

Çalkalayın, sıkın, elinizle yayın ve sonucu görün. Doğal şekilde bronzlaşmış ışıltılı bir cilt isteyenler bu ürünün cazibesine kapılıyor.

Fiyat: 32,90 TL 150ml

  Gradual self-tanning face water – Brozlaştırıcı Yüz Suyu

Bu hafif ve yapışmayan formüllü bronzlaştırıcı su, kademeli bir sonuçla yüzde uzun süre kalıcı bir bronzluk yaratıyor.

Fiyat: 34,90 TL 125ml
  Illuminating Bronzing Oil – Işıltılı Brozlaştırıcı Yağ

Egzotik monoi parfümlü ve ışıltılı yağ, cildinde Brezilya bronzluğu isteyenler için mükemmel bir ürün.

Fiyat: 39,90 TL 125ml

Müşra Demir

İZLEMEYİ UNUTMAYIN

 