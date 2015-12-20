CİLTLER SEPHORA İLE YAZA VE GÜNEŞE HAZIR

Güneş yüzünü gösterdi ve Sephora bu yaz hayalini kurduğunuz bronzlaşmış bir cilde sahip olmanıza yardımcı olmak için her şeyi düşündü. Bronzlaştırıcılar, güneş sonrası ürünler ve güneş koruyucuları, her zamanki gibi pratik ve yine muhteşem sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Ciltler yaz aylarında yine Sephora’nın güneş ürünleri ile farkını konuşturacak.

Self-Tanning Wipe – Bronzlaştırıcı Mendil Kış saatinde takılmış olan bir teni yaz saatine uyarlamak hiç de zor değil. Birkaç dakikada 3 haftalık tatil bronzluğu elde edilmesini sağlayan bu mendillerle hızlıca bronz bir tene kavuşulabiliyor. Fiyat: 34,90 TL 8 mendil Gradual Self-Tannint Body Lotion – Bronzlaştıcı Vücut Losyonu Kademeli olarak bronzlaşmak ve bronzlaşırken doğal bir sonuç elde etmek için ihtiyaç duyulan şeyi bu ürün sunuyor. Fiyat: 39,90 TL 200ml Tinted Self-Tanning Body Mist – Brozlaştırıcı Vücut Spreyi Çalkalayın, sıkın, elinizle yayın ve sonucu görün. Doğal şekilde bronzlaşmış ışıltılı bir cilt isteyenler bu ürünün cazibesine kapılıyor. Fiyat: 32,90 TL 150ml