CİLTLER SEPHORA İLE YAZA VE GÜNEŞE HAZIR

Güneş yüzünü gösterdi ve Sephora bu yaz hayalini kurduğunuz bronzlaşmış bir cilde sahip olmanıza yardımcı olmak için her şeyi düşündü. Bronzlaştırıcılar, güneş sonrası ürünler ve güneş koruyucuları, her zamanki gibi pratik ve yine muhteşem sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Ciltler yaz aylarında yine Sephora’nın güneş ürünleri ile farkını konuşturacak.
|Self-Tanning Wipe – Bronzlaştırıcı Mendil
Kış saatinde takılmış olan bir teni yaz saatine uyarlamak hiç de zor değil. Birkaç dakikada 3 haftalık tatil bronzluğu elde edilmesini sağlayan bu mendillerle hızlıca bronz bir tene kavuşulabiliyor.
Fiyat: 34,90 TL 8 mendil
|Gradual Self-Tannint Body Lotion – Bronzlaştıcı Vücut Losyonu
Kademeli olarak bronzlaşmak ve bronzlaşırken doğal bir sonuç elde etmek için ihtiyaç duyulan şeyi bu ürün sunuyor.
Fiyat: 39,90 TL 200ml
|Tinted Self-Tanning Body Mist – Brozlaştırıcı Vücut Spreyi
Çalkalayın, sıkın, elinizle yayın ve sonucu görün. Doğal şekilde bronzlaşmış ışıltılı bir cilt isteyenler bu ürünün cazibesine kapılıyor.
Fiyat: 32,90 TL 150ml
|Gradual self-tanning face water – Brozlaştırıcı Yüz Suyu
Bu hafif ve yapışmayan formüllü bronzlaştırıcı su, kademeli bir sonuçla yüzde uzun süre kalıcı bir bronzluk yaratıyor.
Fiyat: 34,90 TL 125ml
|Illuminating Bronzing Oil – Işıltılı Brozlaştırıcı Yağ
Egzotik monoi parfümlü ve ışıltılı yağ, cildinde Brezilya bronzluğu isteyenler için mükemmel bir ürün.
Fiyat: 39,90 TL 125ml