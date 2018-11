Cinsel Dürtüleri Harekete Geçirmenin Yolları

Cinsel dürtüleriniz ortadan kaybolmuşa mı benziyor?

İşte onları yeniden harekete geçirmenin yani libidonuzu yükseltmenin yolları…

Erotik düşünceleri tetikleyen ve vücudunuza titreşim yayan “o” enerjiyi biliyorsunuz. Cinsel uyarılma –doğru yapıldığında– baş döndürücü bir süreç. Ama ne yazık ki kadınların en büyük yatak odası şikâyetlerinin başında libido düşüklüğü ve onun yarattığı stres geliyor. Neyse ki bilim insanları bunun kaynağını ortaya çıkardı ve çözüm yollarını buldu. Hazırsanız, dersimiz başlıyor!

Libido Yükseltmenin Yolları

Tahrik Eden Şeyi Bulun

Çok alakasız bir işle uğraşırken -mutfakta bulaşık yıkarken veya yolda yürürken bir koku aldığınızda- uyarıldığınız oldu mu? Aslında fiziksel olarak uyarıldığımız için bu durum çok doğal. Erotik film yönetmeni Erika Lust’un web sitesinde, sünger sıkmaktan veya boya koklamaktan tahrik olan kişilerin ilginç itirafları yer alıyor.

Değişik şeylerden uyarıldığınızda yeni keşifler yapmak isterseniz, Tumblr’a veya porno GIF’lerine bakmayı deneyebilirsiniz. Lust, “İnternette birçok fantezi çeşidine cevap verebilecek fotoğraf ve içerik seçenekleri bulunabiliyor” diyor. Yeni keşiflerse -bildiğiniz gibi- heyecan getiriyor.

Vitesi Yükseltin

Come as You Are kitabının yazarı Dr. Emily Nagoski, “Libidonu iki zıt pedallı bir araç gibi düşün” diyor. Sizi tahrik eden bir cinsel uyarı sisteminiz; bir de tüm uyarıyı yavaşlatan veya tamamen durduran bir cinsel yavaşlatma sisteminiz var.

Nagoski’ye göre ikisi de beynimizde aynı şekilde çalışıyor ancak bazı kadınlarda (hormonal, genetik veya sosyal faktörlerden dolayı) bir taraf diğerinden daha baskın. Uyarı sisteminiz bazen tökezlese de hedefinize ulaşmanızı sağlıyor. Sadece sabırlı olun, dikkatinizi toparlayın ve –bunu ne kadar söylesek az– gözünüzü yoldan ayırmayın.

Libidom Nereye Kayboldu? Ah, İşte Buldum!

En popüler libido düşmanları ve bu düşmanları yenmeniz için kanıtlanmış savunma yöntemleri…

Anksiyete veya stres; ikisi de libidonuzun azılı düşmanı.

→ Derin nefes almak veya 10 dakikalık bir meditasyon seansı stresinizi azaltır. Klinik Seksolog Kat Van Kirk’e göre erotik yazılar okumak da libidonuzu harekete geçirebilir. Mastürbasyon ise her zaman iyi bir çözüm: Nagoski, bunun stresten uzaklaşıp, şehvet ve cinsel hazza odaklanmanızı sağlayacağını belirtiyor.

Genelde çikolata kisti veya tümör (fibroid) nedeniyle oluşan pelvik ağrı; seksi (hatta düşüncesini bile) çekilmez hâle getirebilir.

→ Jinekolog Taraneh Shirazian, bu durumda mutlaka jinekolojik muayeneden geçmenizi ve pelvik ağrıyı azaltabilecek tedavi yöntemlerini (ilaç tedavisi veya tümör ya da kistin alındığı tedaviler) doktorunuzdan öğrenmenizi öneriyor.

Kullandığınız bazı ilaçlar (antidepresanlar ve doğum kontrol hapları) ya da hormonal değişiklikler (hamilelik öncesi ve sonrası gibi) cinsel dürtülerini zi etkileyebilir.

→ Egzersize yönelin. Texas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre antidepresan kullanan kadınlar, yoğun kardiyo antrenmanları yaptıklarında diğerlerine göre daha yüksek libidoya sahip oluyor. Van Kirk, “Egzersiz, hormonları dengeler ve erojen bölgelerdeki kan dolaşımını arttırır” diyor. Jinekoloğunuzdan doğum kontrol hapınızı değiştirmesini de isteyebilirsiniz.

Women, Food and Desire kitabının yazarı Alexandra Jamieson’a göre şeker tüketimi de libido düşürüyor. Enflamasyona sebep olan şeker insülin direncini arttırıyor; bu da kadın ve erkeklerdeki cinsel uyarı hormonu olan testosteron seviyesini düşürüyor. Ayrıca Van Kirk, “Şekerli yiyecekler seni hâlsiz hissettirir” diye ekliyor.

→ Yemek sonrası tatlı paylaşmak yerine, romantik akşam yemeğinizde paylaşmak için istiridye alın. Bunu klişe bir afrodizyak önerisi olarak görüp burun kıvırmayın çünkü gerçekten işe yarıyor! Jamieson, “Çinko açısından zengin olan istiridye, vücudun östrojen ve progesteron hormonlarını etkili kullanmasını sağlar. Ayrıca libidoyu yükseltmesiyle ünlü dopamin hormonu içerir” diyor. Şimdiden afiyet olsun!

Derleyen: Ceylan Özçapkın | Women’s Health