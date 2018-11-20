Çizgilere Dolmayan ve Hafif Yapıdaki En İyi Göz Altı Kapatıcıları

Göz altınızdaki koyu renkli halkalarla daha hafif yapıdaki ürünlerle savaşmaya ne dersiniz?

İşte çizgilere dolmayan ve hafif yapıdaki en iyi göz altı kapatıcıları:

Milk Makeup Flex Concealer

Uygulaması da oldukça kolay olan bu ürün; fırçayla dağıtılmış kadar doğru bir şekilde dağılıyor.

Sisley Stylo Lumiere

Hayatınızda biraz daha lüks ürünlere ihtiyacınız varsa; bu başarılı concealer ile işe başlayabilirsiniz!

Cle de Peau Beaute Radiant Corrector for Eyes

Yansıyan inci pigmentlerine sahip bu ürün; göz altlarına doğal bir ışıltı katıyor. Fırçalı aplikatörü diğer bir artı puanı.

Yves Saint Laurent Touche Eclat

Artık ikonik konuma ulaşan bu aydınlatıcıyı duymamanız imkansız! Kusurları kapamak ve etkileyici bir ışıltı katmak için tasarlanan bu ürün; efsanesini sürdürmeye devam ediyor.

Charlotte Tilbury Magic Away

Bu gerçekten de “sihirli asa” etkisi yaratan ürün; koyu renkli halkaları anında yok ederek mükemmel bir sonuç veriyor.