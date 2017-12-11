ÇOCUKLARINIZIN YENİ YAŞINI MUZİPO KIDS’DE KUTLAYALIM!





Muzipo Kids, hazırladığı birbirinden keyifli ve neşeli parti konseptiyle çocuklar için unutulmaz bir doğum günü kutlaması gerçekleştiriyor.

Muzipo Kids eşsiz ve eğlenceli doğum günü partileriyle çocukların ve ailelerin tercihi olmaya devam ediyor. Çocuklar doğum günü partisi süresince; danslar, şarkılar, oyunlar ve fiziksel aktivitelerle dolu her yaşa uygun eğlencenin tadına varıyor.

Türkiye’nin ilk çocuk hareket üssü Muzipo Kids’lerde doğum günü partilerinde her biri 2 saat süren 3 farklı paket seçeneği bulunuyor. Her bir parti paketi; Karnaval, Rockstar, Dünya Turu, Gizli Ajan isimli parti konseptlerinde hazırlanabiliyor. Tüm paketlerde çocuklar için aktiviteler ve mekân süslemeleri Muzipo Kids tarafından gerçekleştiriliyor. İkram seçenekleri ve organizasyonlar ise paketlere göre değişkenlik gösteriyor. Muzipo Kids doğum günü partileri, 1-12 yaş arasındaki çocuklar için iki profesyonel eğitmen eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Muzipo Kids’in doğum günü partileri, her paket için farklı fiyatlandırılıyor. Grupanya üzerinden Şubat 2018 sonuna dek alınabilecek %15 oranındaki indirim fırsatıyla çocuğunuzun en seveceği parti paketini konseptini seçerek ona unutulmaz bir doğum günü kutlaması yapabilirsiniz. Doğum günü kutlaması için size en yakın Muzipo Kids merkezinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

