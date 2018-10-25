Çok Kuru Ciltler İçin En İyi Temizleyiciler

Kuru cilt söz konusu olduğunda, belli başlı problemler listesi diğer cilt tiplerine göre hep daha uzundur.

Bu listedeki baş ağrıtıcı konuların en başında da cilt temizliği gelmekte kuşkusuz. Kuru cildinizden kiri arındırmak, güzellik rutinlerinin atlanabilir bir aşaması değil ne yazık ki.

Bir gün boyunca yüzünüzde kalan makyaj ve şehrin kirli havası gibi nedenlerden cildi temizlemek temel ve kaçınılmazlardan! Kuru cilt için bu işlemi daha da özel hale getirmek için ise ürün seçerken oldukça dikkat etmek gerek.

Çözüm: Özel olarak formüle edilmiş temizleyici ürünlere yatırım yapmak.

Jel, krem ya da özel üretilen doğal yağlar… İşte favorilerimiz.

Soy Face Cleanser by Fresh

Tahriş edici formüllerin aksine, temizleyicinin içindeki; cildi sakinleştiren gül suyu, soya (cildin elastikiyetini yeniden sağlamaya yardımcı olur) ve salatalık (hafifletir) gibi yumuşak bileşenler yer almakta.

Pekee bar by Drunk Elephant

Kirlerden arındırdıktan sonra aynı zamanda cildinizin marula yağı ve bal içeriğiyle nemlendirilmesini sağlar.

Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash

Kiehl’s bu derin temizleyici ürünü; cildin nemlenmesini sağlayan ürünlerden.

Rose Cream Cleanser by Pixi

Pixi’nin bu ürünü, temizlik sırasında cildi yumuşatmak ve beslemek için mineral bakımından zengin çamur, avokado, papatya ve aloe içermekte.

Amazing Face Cleanser

Aesop, cildin dengesini bozmadan temizleme sağlamakta ve mandalina kabuğunun gücüyle de müthiş bir iş çıkarmakta.

Lancôme Crème mousse-confor

Köpüklü melez formülüyle, bu ürün cildinizi harika hissettirir ve asla kurutmaz.

KORA Cream cleanser

KORA’nın krem temizleyicisi, cildi temizledikten sonra nemi geri kazanmanızı da sağlamakta. İçeriğindeki kuşburnu, avokado ve macadamia fındık yağlarını bu işe yaramakta.