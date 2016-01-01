ÇOK SATANLAR LİSTESİNDEN İNMEYECEK HAYATINIZI DEĞİŞTİREN GÜZELLİK ÜRÜNLERİ





Doğru cilt bakım ve kozmetik ürünleri için bazen kullanıcı yorumları ve satış oranları oldukça yardımcı olabiliyor. İşte kullanıcıdan tam puan alan ve uzun süredir çok satanlar listesinden inmeyen hayatınızı değiştirecek ürünler:

NYX Professional Makeup Setting Spray

Eğer hala sabitleme spreylerinin işe yarayıp yaramadığını merak ediyorsanız; bu ürünle tanışmamışsınız demektir. Makyajınızı ilk yaptığınız dakikadaki gibi gün boyu taze tutan bu sprey; uzun süredir çok satanlar listesinde yer alıyor.

Bir kaç kez çalkalayın, yüzünüzden 5 cm kadar uzakta tutun ve bir kaç kez sıkın!

Maybelline Makeup Instant Age Rewind Concealer

Uzun süredir Amazon’da çok satanlar listesinden inmeyen bu ürün, 5 yıldıza sahip. Gerçekten etkileyici!

İçeriğindeki goji meyvesi sayesinde göz çevresini aydınlatan ve yumuşak bir etki bırakan bu concealerı doğal bir şekilde parmaklarınızla uygulayabilirsiniz.

Maybelline Master Precise All Day Liquid Eyeliner

Kusursuz siyah eyelinerı bulmak çoğu zaman zor olabilir ama imkansız değil! Bu çok satan eyeliner hem waterproof, hem temasla birlikte dağılmıyor hem de yüksek pigmentasyonu sayesinde 12 saate kadar kalıcılık sağlıyor.

Thayers Rose Petal Witch Hazel Toner

Çoğumuz yüzümüzü temizledikten sonra tonik kullanmayı seviyoruz. Ancak sorun şu ki çoğu tonik alkol içeriyor ve yüzü fazla kurutuyor. İşte bu noktada cadı fındığı içerikli bu tonik devreye giriyor. Bu alkolsüz tonik hem cildin nem dengesini bozmadan temiz tutuyor hem de akne, lekeler, gözenekler ve nem sorunu için harika bir çözüm görevi görüyor.

L’Oréal Paris Double Extend Mascara

Amazon’da 400’den fazla kullanıcıdan 5 yıldız alan bu ürün hem base coat’a hem de gerçek maskara kısmına sahip. Daha uzun kirpiklere hazır olun!

Aztec Secret Indian Healing Clay Mask

Özellikle cilt bakımı bağımlılarının bayıldığı bu ürün; akne problemi olan ciltler için şifa görevi görüyor diyebiliriz. Maske% 100 doğal Kalsiyum Bentonit içeriyor, bu da inanılmaz emici yeşil bir kil demek.