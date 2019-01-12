Concealerı Bir Profesyonel Gibi Uygulamak İçin Yapmanız Gerekenler

Concealer çoğumuzun vazgeçilmezi olsa da, hala uygulama konusunda soru işaretleri olduğu da bir gerçek.

İşte concealerı bir profesyonel gibi uygulamak için yapmanız gerekenler:

YAPMAYIN: Katman katman uygulamak

Özellikle belirli bölgelere katman katman concealer uygulamak; cakey bir görünüme sebep olabilir. Bunun yerine küçük bir ürünü doğru uygulayarak lekeleri kapamayı deneyin.

YAPIN: Renk eşitleyicileri kullanın

Renk eşitleyicileri kullanmak, concealer’dan maksimum sonuç almanızı sağlayacaktır. Kullanırken renk teorisini kullanabilirsiniz. Sarı morarmaları, ağız ve burun çevresindeki kızarıklıkları; pembe koyu halka ve lekeleri, yeşil ise sivilce kızarıklıklarını eşitlemekte uygun olacaktır.

NYX Color Correcting Palette

YAPMAYIN: Eşitleyici pudrayı es geçmek

Pudrayı es geçmek; concealerın kalıcılığını da kısaltmak anlamına geliyor. Pudra sadece kalıcılığı arttırmakla kalmayacak; daha iyi bir görünüm de sunacaktır.

Maybelline New York FaceStudio Master Fix Setting + Perfecting Loose Powder

YAPIN: Cildinizi hazırlamak

İyi bir cilt bakım rutini; fondöten ve concealerınızın daha kusursuz ve doğal bir bitişte durmasını sağlayacaktır. Makyajdan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmamanız gerekiyor. Primer kullanarak gözenek görünümünü yok etmek de ayrıca önemli.

The Body Shop Tea Tree Anti-Blemish Routine Kit

YAPMAYIN: Cildiniz için çok açık renkte concealer kullanmak

Muhtemelen göz altlarınıza aydınlık katmak için daha açık tonlarda concealer kullanmanız gerektiği mitini duydunuz ancak bu durum izleri daha da belirginleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Ayrıca doğal durmayacağını da belirtelim.

YAPIN: Concealer’ınızı doğru ışıkta test edin

Banyo ya da yatak odası ışığında harika görünüyor olabilirsiniz ancak dışarıda daha kötü görünme riskini ortadan kaldırmak için doğal ışıkta yüzünüzü kontrol etmeyi unutmayın.