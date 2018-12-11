Converse X Chiara Ferragni İş Birliğinin Özel Parçaları

 

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The Blonde Salad blogunun yaratıcısı Chiara Ferragni, ilham verici kimliğini Converse ile gerçekleştirdiği iş birliğinde bir kez daha gözler önüne seriyor.

İkonik Chiara Ferragni logosu, platformlu Converse Chuck Taylor’la bir araya geliyor. Bu iş birliği, yeni yıla girmek için geri sayımı başlattığımız bu günlerde, ışıltılı simlere sahip çarpıcı tasarımlarıyla bizlere eşlik etmeye hazır.

Dünya genelinde sınırlı sayıda mağazada satışa sunulan bu özel model, Türkiye’de sadece Vetrina mağazaları ve vetrinaturkiye.com’da sizleri bekliyor!

Bu özel koleksiyonu sakın kaçırmayın!

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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