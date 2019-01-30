Çöpçatanlık Sitelerinde Şansınızı Yükseltecek 10 Tüyo

Online dating siteleri ya da başka bir tanımla çöpçatanlık uygulamaları artık pek çoğumuz için yeni sosyalleşme aracı. Ancak bu tarz uygulamalarda aradığınızı bulamamaktan ya da beğendiğiniz kişilerle eşleşememekten şikayetçiyseniz sorun yarattığınız profilde olabilir. Profilinize size vereceğimiz 10 tüyoyu göz önünde bulundurarak düzenleyin ve akışına bırakın!

Fotoğraflar

Tek bir fotoğraf, binlerce kelime yerine geçebilir ve işin garibi pek çoğumuz bunun farkında değiliz. Peki ama bu tarz uygulamalar için “en iyi fotoğraf” diye bir formül var mı?

#1 Fotoğraf Tüyosu: Aktivite

1 numaralı fotoğraf tüyomuz mu? İlk fotoğrafınızın bir şeylerle meşgul olurken ya da bir aktivite sırasında çekilmiş olduğuna emin olun. Eğer sörf dersi alıyorsanız bunu gösterin. Ya da piyano mu çalıyorsunuz? Bunu neden saklayasınız ki? Ayrıca çalışmalar; dışarıdayken çekilmiş olan fotoğrafları ilk sıraya koyan kişilerin daha çok mesaj aldığını gösteriyor.

#2 Fotoğraf Tüyosu: Taze tutun

Fotoğraflarınızın güncel olduğundan emin olmalısınız. Hem kimseyi kandırmamanız önemli hem de ilk buluşmadaki şaşkınlık hissini görmek istemezsiniz. Grup fotoğraflarını koymaktan da ekstra kaçının.



#3 Fotoğraf Tüyosu: Peynir deyin!

Profilinizde en az bir fotoğrafın gülümserken çekildiğine emin olun. Evet biliyoruz, ciddi kareler daha seksi ama pozitif duygular vermeniz için en azından gülümserken bir kareniz olmalı. Bu yüzden güneş gözlüklerinizi çıkarın ve kameraya “peynir” deyin! Ayrıca tam boydan çekilmiş bir kare koyarsanız %200 oranda daha fazla mesaj alacaksınız. Ayna selfielerine hayır!



#4 Fotoğraf Tüyosu: Cimri olmayın

Ne kadar çok fotoğraf, o kadar iyi! Kişiliğinizi yeterince gösterecek fotoğrafları koymayı unutmayın.

Kelimelerin önemi

Birinin dikkatini fotoğraflarınızla çektikten sonra sıra kelimelere geliyor. İşte içinizdeki şairi çıkaracağınız an! Güzel bir yüzden daha fazlası olduğunuzu göstermelisiniz.

#1 Yazı Tüyosu: Konuşun

Potansiyel eşleşmelerinize konuşma konusu belirtecek şeyler yazabilirsiniz. Favori filmleriniz, lezzetleriniz veya müzik türü gibi…Ya da en son gittiğiniz konsere ne dersiniz?



#2 Yazı Tüyosu: Herşey benim hakkımda

Kendinizden bahsedin. Karaoke seviyor musunuz? Komik bir anekdotunuz mu var? Şu an hangi kitabı okuyorsunuz? Yazdıklarınız hakkında pozitif olmaya özen gösterin; negatiflik asla seksi gelmeyecektir.



#2 Yazı Tüyosu: Kontrol edin ve bir kez daha kontrol edin

Okuyun, okuyun, okuyun! Siz kontrol ettikten sonra bir kez de arkadaşlarınız okusun. Farklı bakış açıları iyidir.

Farklı uygulama ve siteleri deneyin

Özellikle dünyaca ünlü olan bir tanesini hepinizin denediğinin farkındayız ama araştırırsanız bu siteden çok daha fazla opsiyona sahip olduğunuzu da göreceksiniz. Tabii bu daha fazla eşleşme anlamına da geliyor!