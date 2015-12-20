CORNETTO VE KENAN DOĞULU BU YAZ “İLK ADIMI SEN AT” DİYOR!





Aşkın markası Cornetto sayısız aşk şarkısının yaratıcısı Kenan Doğulu ile gençleri bu yaz da yeni bir aşk yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor. Kenan Doğulu’nun aşk dolu sözleri ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken “İlk Adımı Sen At” isimli şarkısı, gençlere aşkın peşinden korkusuzca gitmeleri için cesaret veriyor. Kenan Doğulu, çok yakında yayınlanacak olan klibinde de genç aşıklara ilham vermeye hazırlanıyor.

Aşkın markası Cornetto bu yaz gençlere “İlk Adımı Sen At” mesajıyla sesleniyor. Gençlere aşkları için cesaret verme hedefiyle Kenan Doğulu ile yeni bir iş birliğine imza atan Cornetto, gençleri bu yaz Doğulu’nun “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla selamlıyor. Cornetto’nun yeni reklam filminin de müziği olacak olan şarkı, hareketli melodisiyle mutlu sonlara inananların favorisi olmaya aday.



