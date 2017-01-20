COSMED İLE CİLDİNİZ GÖZ KAMAŞTIRAN BİR AYDINLIĞA KAVUŞACAK!

Her yaşa ve her cilt tipine uygun ürünleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt veren COSMED, ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici ile pürüzsüz ve aydınlık bir cilt sunuyor. Lekeli ciltlerin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayan ürün, hassas ciltler haricinde tüm cilt tiplerinin kullanımına da uygun.

Güneşin ışıl ışıl parladığı, havuzdan çıkıp denize, denizden çıkıp tekrar havuza girilen yaz mevsiminin artık resmen sonuna gelindi. Sonbaharın yüzünü gösterdiği şu günlerde, dış faktörlerin etkisi ile lekelenen, ölü hücre, makyaj ve kir gibi etmenler ile gözenekleri tıkanan ciltleri sağlığına kavuşturmanın tam zamanı!

COSMED, ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici’nin enzim peeling etkisiyle cildi arındırarak tüm bu problemleri çözerken, su ile aktif hale gelen bitkisel enzim yapısı sayesinde cildin daha pürüzsüz ve aydınlık olmasını destekliyor.

Lekeli ciltlerin sonuç almasında oldukça etkili olan ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici, hassas ciltler dışında tüm cilt tiplerinde kullanılabiliyor. Her yaştan ve cinsiyetten kullanıma uygun olan ürün, COSMED’in diğer tüm ürünleri gibi paraben ile phenoxyethanol içermiyor.

ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici’nin yanı sıra COSMED’in uluslararası standartlardaki güvenilir tüm ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.

Alight Arındırıcı Toz Temizleyici 75 g: 89.90 TL

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