COSMED İLE CİLDİNİZİ YAZA HAZIRLAYIN

Mevsim değişikliklerinde daha fazla bakıma ihtiyaç duyan cildimizi güneşli günlere hazırlamanın zamanı geldi. Her yaşa ve cilt tipine uygun ürünleriyle sağlıklı bakımın önemine dikkat çeken COSMED’e göre, yaz mevsimini sağlıklı bir ciltle karşılamanın yolu üç önemli adımı uygulamaktan geçiyor.

Ruhumuz sımsıcak yaz günlerini kucaklamaya hazır. Peki ya cildimiz? Isı farklılıkları ve hava kirliliği gibi dış etmenlerden etkilenerek ışıltısı kaybolan ve nem dengesi bozulan cildimiz için, tam da şu günler yaza hazırlanabilmemiz için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sağlıklı bakımın herkesin hakkı olduğuna inanan COSMED’e göre, yaz mevsimini sağlıklı ve canlı bir ciltle karşılamanın üç önemli adımı bulunuyor.

Cildinizi arındırın

Sadece yaz mevsiminde değil, yılın tüm dönemlerinde sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanın yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, makyaj, çevre kirliliği gibi etmenlerden ve siyah noktalardan arındırılması büyük önem taşırken, cilt tipine uygun ürünler kullanmak da ışıldayan bir görünümün anahtarlarından. COSMED, ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici’nin enzim peeling etkisiyle cildi arındırırken, su ile aktif hale gelen bitkisel enzim yapısı sayesinde cildin daha pürüzsüz ve aydınlık olmasını destekliyor. Lekeli ciltlerin sonuç almasında oldukça etkili olan ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici, hassas ciltler dışında tüm cilt tiplerinde kullanılabiliyor.

Nem tutma kapasitenizi artırın

COSMED, cilt temizliğinin ardından, cildin pH’ını ve nemini dengelemenin yanı sıra cilt bakımı için kullanılan ürünlerin etkinliğini arttırmak için ise tonik kullanımını öneriyor. DAY-TO-DAY Canlandırıcı Tonik, bu ihtiyaçlara yönelik çözüm sunarken, mineraller içeren zengin yapısı ile gözenek görünümünün azalmasını da destekliyor.

Güneş ışınlarına karşı önlem alın

COSMED, farklı cilt tiplerini düşünerek hazırladığı SUN ESSENTIAL serisi ile güneşin zararlı etkilerine savaş açıyor. Seride yer alan tüm koruyucular, cildin güneş yanığından etkilenmesini önlemeye yardımcı olurken, içerdikleri aktif maddeler ile güneş ışınlarının yaşlandırıcı etkisine karşı koruma sağlıyor.

İçeriğinde UVA ve UVB’den koruyucu özelliğe sahip organik ve inorganik filtreler içeren SUN ESSENTIAL SPF 50 Tüm Cilt Tipleri için Yüksek Korumalı Krem, güneşin zararlı etkisinden cildi korumaya yardımcı oluyor. Krem, güneş ışınlarının yaşlandırıcı etkisine karşı cildin korunmasına ve güneş yanığından etkilenmesini önlemeye de destek oluyor.

SUN ESSENTIAL SPF 50 Koyu Leke Karşıtı Yüksek Koruma ise içerdiği aktif maddeler ve UVA ve UVB’den koruyucu özelliğe sahip organik filtreler sayesinde cildi güneş ışınlarının zararlı ve yaşlandırıcı etkilerinden korurken, güneş kaynaklı lekelenme problemlerinde de koruyucu etki gösteriyor.

COSMED’in uluslararası standartlardaki güvenilir ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.



