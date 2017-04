ÇÜNKÜ ‘ANNE’, ‘MUTLULUK’ DEMEK…

“Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” diyen Cemal Süreya’nın dizelerindeki mutluluk, The Ritz-Carlton, İstanbul’da düzenlenen 14 Mayıs günü ‘Anneler Gününe Özel Brunch” ile taçlanıyor

The Ritz-Carlton, İstanbul’un “doğadan masaya” konseptli restoranı Atelier Real Food; Anneler Günü’nü “Özel Brunch” yemeğiyle kutluyor. Açık büfe’de 70’ten fazla ürün hem göze hem de damaklara hitap ederken, minik misafirler şeflerin yardımıyla annelerine kekler hazırlayıp hediye edecekler.

Her şeyin en iyisine lâyık annelerinize unutulmaz bir gün yaşatmak istiyorsanız 14 Mayıs Pazar günü The Ritz-Carlton, İstanbul’un boğaz manzaralı restoranı Atelier Real Food’da Rotisserie makinesinde yavaşça pişen et çeşitleri, en taze mezeler ile dolu açık büfe, soğuk şarküteri bölümü ve hayır diyemeyeceğiniz tatlılar sizleri bekliyor.

Executive Şef Selami Güleryüz ve ekibinin hazırlayacağı Brunch menüsü, doğal lezzetlerle dolu bir gün geçirmenizi sağlarken şeflerin çocuklarla birlikte hazırlayacağı sürprizler annelerin gönlünü fethedecek.

Canlı Piyano dinletisi eşliğinde, 11:30-14:30 saatleri arasında servis edilecek Brunch’a katılan minik misafirler elleriyle yaptıkları kekleri annelerine ikram ederken, anneler de sultanlara layık bir gün geçirerek, Boğaz manzarasına karşı keyifli saatler geçirecekler.

Anneler Günü Brunch’ında limitsiz yerli içecekler sunulurken, annelere özel %25 indirim de uygulanacak.

Kişi başı 165 TL olan kahvaltı 0-5 yaş çocuklar için ücretsiz, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ise yüzde 50 indirimli.

Rezervasyon ve bilgi için: 0212 334 41 88