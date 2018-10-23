Daha Dolgun Dudaklar İçin En Yeni 8 Koyu Renk Ruj

Nude ton rujlar çoğu zaman makyajımızın kurtarıcısı olsa da bazen koyu renk tercihleriyle dikkatleri üzerimize çekmek isteyebiliyoruz. Böyle anlarda imdadınıza koşacak en yeni ve iddialı seçenekleri beğeninize sunuyoruz.

Tom Ford Beauty Lip Color – Scarlet Rouge

Soluk bir ten rengine sahipseniz bu gül tonu tam size göre.

Ilia Color Block Lipstick – Rumba

Vegan formüle sahip bu kiremit kırmızısı rujla daha çarpıcı ve feminen bir görünüm elde edeceksiniz.

Bobbi Brown Crushed Lip Color – Ruby

Bobbi Brown’ın yakut rengi ruju içeriğinde barındırdığı E ve C vitaminleri sayesinde dudaklarınızı nemlendirecek.

Clé de Peau Beauté Lipstick – Dragon Red 7

Kırmızının en zamansız tonu ile cesur dudaklara imza atın.

Lipstick Queen Method in the Madness Lipstick – Chaotic Cocoa

Koyu kahverengi ruju yoğun göz makyajı ile uygulayarak cesur bir görünüme imza atın.

Clé de Peau Beauté The Lipstick – China Doll 11

Yarı mat bitişiyle dudaklarınıza sonbahar etkisi yaşatın.

Lipstick Queen Method in the Madness Lipstick – Reckless Red

Reckless Red rengiyle, tek kat uygulamada hafif, çift kat uygulamada ise yoğun kiraz efektini fark edeceksiniz.

Tom Ford Beauty Lip Color – Discretion

Kalın yapısıyla dudaklarınıza cezbedici bir etki verecek.