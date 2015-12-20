DAHA HACİMLİ SAÇLAR İÇİN KULLANMANIZ GEREKEN ÜRÜNLER



Saçlara fön çekmek çoğumuzun önemsemediği ve saçları hızlıca kurutmaya odaklandığımız bir işlem.

Oysaki saç tasarımcısı James Pecis yoğun, hacimli ve fönlü saçların oldukça kadınsı bir görünüm oluşturduğunu söylüyor.

Daha hacimli saçlar için; saçınızı kuruttuktan sonra yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm için mutlaka saç bakım yağı uygulamanızda fayda var.

Saçınıza fön çekerken daha hacimli ve pürüzsüz bir görünüm için yumuşak kıllı saç fırçalarından yardım alabilirsiniz.

Fön öncesi ve sonrası için kullanabileceğiniz ürünler ise şöyle;