Daha Kusursuz Bir Cilt İçin Konjak Süngeri Nasıl Kullanılmalı?

Bu aralar Instagram Keşfet kısmında ya da favori güzellik mağazanızda sıklıkla gördüğünüze emin olduğumuz bir ürün var: Konjak süngeri! (orijinal adı ile konjac sponge)

Son dönemde güzellik alışkanlıklarımızı bir kez daha değiştiren bu ürüne; yakından bakmak istedik. “Konjak süngeri nasıl kullanılmalı”, “konjak süngeri rutinimizde gerçekten gerekli mi”, “en iyi konjak süngeri hangisi?” şeklinde ilerleyen soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Öncelikle konjak süngerlerin popülerliğinin nedeninin uygun fiyatla daha yumuşak, temiz ve parlak bir cilt yaratabilmeniz olduğunun altını çizelim.

Konjak Süngeri nedir?

Bildiğimiz süngerlerden değil. Asya bölgesinde yetiştirilen Konjac bitkisinden elde edilen bu sünger, ıslandığında silgi gibi bir his veriyor. %100 doğal ve bitki bazlı bir sünger.

Konjak süngeri ne işe yarıyor?

Konjak süngerinin cildinizi anında ışıldayan bir inciye dönüştürecek sihirli güçleri yok. Ancak önemli nokta da burada yatıyor. Cildiniz için basit olduğu kadar oldukça nazik ve tüm cilt tiplerine uygun bir peeling aracı.

Cildinizdeki ölü derileri soyuyor ve bunu yaparken asla irritasyona veya benzeri sorunlara neden olmuyor.

Konjak süngeri nasıl kullanılır?

Başta oldukça sert olan konjak süngerini 5-10 dk kadar suda bekletebilirsiniz. Sonrasında fazla suyunu sıkarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Süngeriniz hazır olduğunda üzerine yüz temizleyicinizi sıkın ve nazik masaj hareketleri ile yüzünüzdeki kan dolaşımını sağlayacak şekilde ölü deriden arındırma işlemine başlayın. Sonrasında süngerinizi temizleyin ve bir gece kurumaya bırakın.

Konjak süngerinin kullanım süresi nedir?

Bazı konjak süngerleri antibakteriyel özelliğe sahip olsa da; bu hepsini sonsuza kadar kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Siz ayda bir değiştirmeye özen gösterin.

Hangi renkte konjak süngeri kullanmalıyım?

Hepsi olabilir! Koyu gri ya da siyah olanlar kömür içerikli olsa da; diğer kömür içeren cilt bakım ürünleri ile aynı etkiyi göstermesini beklememelisiniz. İçeriğinde ister kil ister kömür barındırsın; ölü derileri atmak dışında ekstra bir özelliği olmayacaktır.

Ancak cilt tipine özel yağ barındıranlar da var. Mesela yeşil kil barındıranlar yağlı cilt, pembe kil barındıranlar ise hassas ciltler için iyi seçimler olabilir.