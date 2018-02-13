DAHA PARLAK VE NEMLİ BİR CİLT İÇİN EN İYİ MASKELER

Günlük nemlendirici ya da temizleyici ürünler her zaman yeterli olmayabilir. Bu aşamada tam anlamıyla bir etki yaratmak için maskelerden yardım alabilirsiniz.
İşte daha parlak ve nemli bir cilt için en iyi maskeler:
LUSH Mask of Magnaminty Face and Body Mask
İçerisindeki bal ve kaolin ile harika bir cilt için doğru seçim olabilir!
REN Glycol Lactic Radiance Renewal
Ölü deriyi atmak ve cildi yeniden yapılandırmak için ideal olan bu maske; en çok satanlar listesinden inmeyenlerden.
Kiehl’s Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque
Sadece nem değil uzun süreli bir ışıltı istiyorsanız; ihtiyacınız olan maske bu!
GlamGlow ThirstyMud Hydrating Treatment
En üst düzey nemlendirme teknolojisine sahip bu maske; cildi yeniden yapılandırıyor ve sakinleştiriyor.
Pixi Glow Mud Mask
Mineraller açısından zengin olan bu maske; deniz tuzu, ginseng ve aloe vera ile cildinizde balansı da sağlıyor.
Sisley Black Rose Cream Mask
Cildiniz için anında genç bir ışıltı vaat eden bu maske; nemlendirme gücüyle de ikonik durumda.
Charlotte Tilbury Goddess-Skin Clay Mask
Gözeneklerinizi sıkıştıran ve temizlediği cildinizi nemlendiren bu maske; tıpkı adı gibi “Tanrıça cildine” sahip olmanızı sağlıyor.
Peter Thomas Roth Cucumber Gel Masque
Bu ultra nazik jel; cildinizde hem detoks hem de nemlendirme etkisi yapıyor. Kuru cildiniz için salatalık, papaya, ananas, portakal,limon ve Aloe Vera içeren içeriği ile sakinleştirici özelliği de cabası.
Origins Clear Improvement Active Charcoal Mask
Bambu kömürü ve Beyaz Çin Kili ile cildinizi temizlerken; taze bir etki de bırakıyor.
Mario Badescu Skincare Healing & Soothing Mask Read
Akneye meyilli ve hassas bir cildiniz varsa; yumuşatma ve nemlendirme etkisi için bu maskeyi tercih etmeniz yeterli.