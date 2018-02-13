DAHA PARLAK VE NEMLİ BİR CİLT İÇİN EN İYİ MASKELER





Günlük nemlendirici ya da temizleyici ürünler her zaman yeterli olmayabilir. Bu aşamada tam anlamıyla bir etki yaratmak için maskelerden yardım alabilirsiniz.

İşte daha parlak ve nemli bir cilt için en iyi maskeler:

LUSH Mask of Magnaminty Face and Body Mask

İçerisindeki bal ve kaolin ile harika bir cilt için doğru seçim olabilir!

REN Glycol Lactic Radiance Renewal

Ölü deriyi atmak ve cildi yeniden yapılandırmak için ideal olan bu maske; en çok satanlar listesinden inmeyenlerden.

Kiehl’s Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque

Sadece nem değil uzun süreli bir ışıltı istiyorsanız; ihtiyacınız olan maske bu!

GlamGlow ThirstyMud Hydrating Treatment

En üst düzey nemlendirme teknolojisine sahip bu maske; cildi yeniden yapılandırıyor ve sakinleştiriyor.

Pixi Glow Mud Mask

Mineraller açısından zengin olan bu maske; deniz tuzu, ginseng ve aloe vera ile cildinizde balansı da sağlıyor.

Sisley Black Rose Cream Mask

Cildiniz için anında genç bir ışıltı vaat eden bu maske; nemlendirme gücüyle de ikonik durumda.

Charlotte Tilbury Goddess-Skin Clay Mask

Gözeneklerinizi sıkıştıran ve temizlediği cildinizi nemlendiren bu maske; tıpkı adı gibi “Tanrıça cildine” sahip olmanızı sağlıyor.

Peter Thomas Roth Cucumber Gel Masque

Bu ultra nazik jel; cildinizde hem detoks hem de nemlendirme etkisi yapıyor. Kuru cildiniz için salatalık, papaya, ananas, portakal,limon ve Aloe Vera içeren içeriği ile sakinleştirici özelliği de cabası.

Origins Clear Improvement Active Charcoal Mask

Bambu kömürü ve Beyaz Çin Kili ile cildinizi temizlerken; taze bir etki de bırakıyor.

Mario Badescu Skincare Healing & Soothing Mask Read

Akneye meyilli ve hassas bir cildiniz varsa; yumuşatma ve nemlendirme etkisi için bu maskeyi tercih etmeniz yeterli.



