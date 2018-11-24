Daha Sağlıklı Bir Gün İçin Sabah Edinmeniz Gereken 6 Alışkanlık

Güne başlarken edineceğiniz birkaç alışkanlık, daha sağlıklı bir gün geçirmeniz için oldukça önemli.

Kahvenin, her şeye her zaman için iyi bir cevap olmadığını bir kez daha hatırlayalım.

Haydi hemen yarından başlayın. Birkaç küçük detayla güne daha enerjik başlayın.

1. İlk hedef su

Uyanır uyanmaz güne bir bardak suyla başlayın.

2. Esneme

Sadece beş dakika boyunca vücudunuzu esnetmek, güne başlarken üzerinizdeki gerginliği azaltmaya yetecek. Sonuçta, vücudunuza iyi davranmak her zaman için en kolay ve gerekli adımlardan.

3. Beslenme

Bol vitaminli meyve ve sebzeler yemeye yönelim en önemli adımlardan.

4.Yeşilleri unutma

Sabahları yavaş olan metabolizmanı hızlandırmak için yeşil yapraklılara şans vermeye ne dersiniz?

Böylece, stresssiz bir kalori yakma gününü de başlatmış olacaksınız.

5. Telefonunuza bakmayın

Tabii, kimilerimiz için kolay olmasa da, yapılan araştırmalar gösteriyor ki; sabah olumsuz haberlere maruz kalmayanların güne daha mutlu devam ettiği ortada olan gerçeklerden.

6. Gece yatmadan önce plan

İşe başlamadan önce spor salonuna mu gitmeyi planlıyorsunuz? Bunu mutlaka gece yatmadan önce organize edin. Küçük bir adım olarak eşyalarınızı kapıya hazırlayıp bırakabilirsiniz.