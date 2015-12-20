DAILY NEWS ETİLER’DE “GIRLS NIGHT OUT” ETKİNLİĞİ İLE LEZZET VE SİNEMA KEYFİ





Lezzetli menüsü ve sıcak dekorasyonuyla Etiler’in önemli buluşma noktası Daily News’ta, mekanın ortağı Begüm Karamahmutoğlu ev sahipliğinde lezzet, keyif ve sinema dolu renkli bir buluşma gerçekleşti.

Ev sahibi Begüm Karamahmutoğlu bu keyifli günde konuklarıyla yakından ilgilenirken; davetliler Hillside City Club’da yer alan Daily News Etiler’in yaz menüsünden alternatifleri de deneme imkanı buldu. Dj Tankut Karakurt’un müziği ile keyifli bir akşam geçiren misafirler, Daily News Etiler’deki keyifli anların ardından; Deniz Private Cinecity konforuyla kendileri için özel olarak ayrılmış salonda unutulmaz bir Woody Allen klasiği olan ‘Cafe Society’ filmini izledi. “Girls Night Out” etkinliğine Zeynep Üstünel, Burcu Hanif, Hülya Eltemur, Rezzan Benardete, Özlem Avcıoğlu ve Meral Yazıcı gibi iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri büyük ilgi gösterdi.

Şehrin kalbinde yer alan konumu ile Daily News Etiler, samimi atmosferi, farklı alternatifleri içeren menüsü, gerçekleştireceği etkinliklerle, yazın açık havanın tadını çıkarmak isteyenler için günün her saatinde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

