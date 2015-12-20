DAISY LOWE’IN İLHAM VERİCİ GÜZELLİK SIRLARI



İngiliz oyuncu ve model Daisy Lowe, bizimle makyaj hilelerini, egzersiz rutinini ve beslenme alışkanlıklarını paylaşıyor.

“Ruj sürmek stilimin bir parçası. 15 yaşımda modelliğe başladığımda herkes bana yüz şeklim nedeniyle eyeliner’a yönelmem gerektiğini söylüyordu. Oysa ben o zaman bile sadece ruj kullanmaktan yanaydım. Favori rujum

Smashbox Be Legendary Infrared Matte; üstelik gün boyu hiç dağılmıyor.”

“Eyeliner’ı dağınık sürmeyi seviyorum. Kirpik dibime mümkün olduğunca yakın, ince bir çizgi hâlinde, gayet özensiz bir şekilde sürüyorum. Daha sonra far fırçası ile sürdüğüm çizgiyi dağıtıyorum. Kahverengi ve tonları tercihim. Eğer daha belirgin bir görünüm istiyorsam üstüne yine aynı renkte far sürüp dağıtıyorum. Özel günlerde göz kapağıma Nars Pure Radiant Tinted Moisturizer renkli nemlendiricimden bir miktar sürüyorum. Böylece daha kalıcı oluyor.”