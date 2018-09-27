Dakota Johnson İlişkisiyle İlgili İlk Kez Konuştu

 

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Dakota Johnson, Chris Martin ile uzun süredir devam eden ve gizli tuttukları ilişkileri ile ilgili ilk kez konuştu.

İlişkileri hakkında sadece bir cümle söylemekle yetinen Johnson; bu açıklamasıyla hala birlikte olduklarının da altını çizmiş oldu.

“Bu konu hakkında daha uzun konuşmayacağım ama çok mutluyum!”

Johnson bu konu hakkında konuşmamayı tercih etse de, annesi Melanie Griffith heyecanını saklayamıyor gibi görünüyor. Ünlü aktris kızının ilişkisi hakkında geçtiğimiz aylarda:

“Ona bayılıyorum! Ama kızım bu konuda ketum olmayı tercih ediyor ve ona bu konuda saygı duyuyorum.”

açıklamasını yapmıştı.

Bu ayın başında Dakota Johnson ve Colplay solisti Chris Martin; aynı şekli taşıyan sonsuzluk dövmeleri ile görüntülenmişti. Aynı dövmeyi yaptırmış olmaları; iilişkilerinin ciddiye gidiyor olduğunun bir diğer kanıtı.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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