DATÇA’DA ROMANTİK BİR KAÇAMAK!





Datça Villa Aşina, Simi ve Rodos adalarının manzarasına hakim, şehir merkezine yakın ama gürültüsünden uzak bir noktada konuklarını karşılıyor. İngiliz The Telegraph’da “Çok az otel, harika bir konaklamanın ardından yazıya dökülmüş takdirlerle övünebilir…” cümleleriyle anlatılan , Hürriyet Seyahat’te” Türkiye’nin En İyi 10 Butik Oteli “arasında seçilen Villa Aşina Otel, misafirlerine Simi ve Rodos adası manzarası eşliğinde, güneşin doğuşuna en yüksek tepede eşlik edebileceğiniz huzur dolu bir konaklama imkanı sunuyor.

Birbirinden şık ve konforlu rengarenk odalarında kendinizi dinlenmiş hissedeceksiniz. Palmiye ağacının altında, çimlerin üzerinde denizi ve havuzu aynı anda görerek şehir stresinden kurtulabilir, Havuz barda bulunan serinletici içeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. Gurme, fotoğrafçı, inşaat mühendisi Bülent Sancakdar’ın, otelin mimarı da olan eşi Yıldız Sancakdar ile birlikte hazırladığı, özel tatlar ise akşam sofranızı şenlendiriyor.

Editör’ün Notu: Özel ikramları olan buz gibi Villa Aşina şerbetini tatmanızı tavsiye ederim. Ayrıca çay saatinde fırından yeni çıkmış, sıcak ve taze çöreklerinin de tadına bakmayı ihmal etmeyin.

Kargı Yolu Saklıkoy Mevkii 24.Sk No: 10 Datça / Muğla

Tel: +90 252 712 0443 – www.kucukoteller.com.tr/villa-asina

Alaçatı’da Spa Keyfi yaşamak için, Antmare Hotel

Şık konseptli Port Alaçatı evleri ile sörf merkezinin tam ortasında kalan Antmare, muhteşem manzarası, özel hizmeti ile huzuru yakalayabileceğiniz bir tatil vadediyor.

Tamamı doğal ahşap, taş ve mermerden oluşan otel Güney Fransa St. Tropez’deki Grimaud Köyü mimarisinden esinlenerek inşa edilmiş. İçerisinde yer alan, sauna ve hamam gibi hizmetlerin bulunduğu kapsamlı SPA merkezinde dilediğiniz zaman hizmet alabiliyorsunuz. Ayrıca serinlemeniz için denize kadar gitmek istemediğinizde, biri deniz suyu biri de tatlı su ile doldurulmuş iki yüzme havuzu bulunuyor. Çocuk havuzu ve kapalı havuz da atlanmamış. Antmare’ye adını veren deniz; özel plajı, çevre düzenlemesi ve insana huzur veren sakinliğiyle her an yanınızda. Otelin önündeki plajda ise yelken eğitimi ve amatör balıkçılık hizmeti alabileceğiniz tekneler de mevcut. Antmare, “kalbi Ege’de kalan”ları sabırsızlıkla bekliyor.

Alaçatı Port Mevkii – Alaçatı, İzmir +90 232 716 9433

www.kucukoteller.com.tr/antmare

