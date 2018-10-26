David ve Victoria Beckham Çiftinin 17 Milyon Dolarlık Tatili

 

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Elbette ki, Beckham’lardan daha azını beklemiyorduk.

David ve Victoria Beckham çiftinin Avustralya’nın Sidney şehrindeki lüks konaklamaları radarımızda.

Sussex Dük ve Düşesi’nin (Meghan Markle ve Prens Harry) Avustralya ziyareti sırasındaki meraklı gözler, bir başka ünlü aileye daha çevrildi. Beckham’ların Sidney tatilleri, kraliyet ailesi çiftine göre, nispeten daha az kareler vermiş olsa da, Airbnb’de de yer alan Sidney’in en zengin evlerinden birinde kalmış olmaları minimumda tutulan ilgiyi biraz artırdığı söylenebilir.

Kaynak: Matrix Pictures/Daily Mail

Invictus Oyunları için Sidney’de bulunan Beckham ailesi, şehrin Kuzey kıyısında bulunan ve özel bir yerleşim yeri olan Mosman’da 17 milyon dolarlık bir malikanede kalmayı tercih etti. Bu mahalle daha öncesinde Justin Bieber, Kate Hudson ve çok daha fazla ünlü isme ev sahipliği yaptı. İşte tam bu sebeplerden de Beckham’ların Mosman tercihi tam olarak şaşırtıcı değil.

 


Çocukları; Romeo, Harper, Cruz ve Brooklyn Beckham’la birlikte malikenede kalan çiftin bu evine Airbnb üzerinden de ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Special day at the @invictusgames2018 .. So inspiring in so many ways.. All I can say is WOW 🇦🇺 @cruzbeckham @romeobeckham

David Beckham (@davidbeckham)’in paylaştığı bir gönderi ()

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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