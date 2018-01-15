DEICHMANN İLE YAĞMURLU HAVALAR DERT DEĞİL





Peki, siz dinmeyen yağmurlara hazır mısınız? Sokaklarda konforlu bir gün geçirmenin anahtarı, Deichmann’ın Kış koleksiyonu’nda yer alan yağmur botlarında. İşlevselliği ve şık tasarımlarıyla bu sezonun favorisi olmaya aday yağmur botları, uzun ve kısa alternatifleriyle, kadınların gönlünü fethediyor.

Siyah, bordo, gri, lacivert, açık kahverengi modellerin başı çektiği yağmur çizmelerinin parlak ve mat alternatifleri arasından desenli modeller, kombinlerine eğlence katmayı seven kadınların favorisi olmaya aday.

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