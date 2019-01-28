Demet Özdemir | Marie Claire Şubat 2019

Pozitif enerjisi, tatlı sohbeti ve samimi tavırlarıyla kalbimizi fetheden Demet Özdemir, şubat kapağımızın yıldızı olarak karşınızda.



Şu anda hayatının nasıl bir dönemindesin? Nasıl ifade edersin kendini?



Altın çağımdayım, dermişim. (Gülüyor) İlk defa bu kadar yoğunum ama çok mutluyum. Daha önce emekliyordum ama şimdi koşuyorum. Her attığım adımın ne kadar önemli olduğunun farkında olduğum bir dönemdeyim. Birçok şey için “İyi ki yapmışım” diyorum.



Büstiyer: FREE PEOPLE / HARVEY NICHOLS | Bluz: MYBESTFRIENDS | Kemer: DICE KAYEK / HARVEY NICHOLS | Etek: MICHAEL KORS | Küpe ve Bileklik: FVERMEULEN



Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Mehmet Erzincan

Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

Saç: Burhan Çılgın

Makyaj: Ali Rıza Özdemir/ L’Oréal ürünleriyle

Fotoğraf Asistanı: Emre Karataşoğlu

Moda Editörü Asistanları: Aslışah Öklü, İlgüsu Öksüz