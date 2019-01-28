Demet Özdemir | Marie Claire Şubat 2019

Pozitif enerjisi, tatlı sohbeti ve samimi tavırlarıyla kalbimizi fetheden Demet Özdemir, şubat kapağımızın yıldızı olarak karşınızda.
Şu anda hayatının nasıl bir dönemindesin? Nasıl ifade edersin kendini?
Altın çağımdayım, dermişim. (Gülüyor) İlk defa bu kadar yoğunum ama çok mutluyum. Daha önce emekliyordum ama şimdi koşuyorum. Her attığım adımın ne kadar önemli olduğunun farkında olduğum bir dönemdeyim. Birçok şey için “İyi ki yapmışım” diyorum.
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Mehmet Erzincan
Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
Saç: Burhan Çılgın
Makyaj: Ali Rıza Özdemir/ L’Oréal ürünleriyle
Fotoğraf Asistanı: Emre Karataşoğlu
Moda Editörü Asistanları: Aslışah Öklü, İlgüsu Öksüz