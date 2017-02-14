DENEMENİZ GEREKEN 11 ÇAY ÖZLÜ GÜZELLİK ÜRÜNÜ



Muhteşem tenleri olan Asyalıların bir bildiği olmalı. Bu dünyada onlardan başka günde yedi aşamalı cilt bakım rutini uygulayan var mıdır? Bazı Asyalı kadınların bu adım sayısını on üçlere çıkardığından bahsetmiyoruz bile! Çin ve Japonya’da oldukça yaygın olan hatta neredeyse onların imzası haline gelen eşsiz çayların, antioksidan özellikleri ise tabii ki kadınların bakım runtinlerine de yansıyor.

Makyajda toprak tonları bu sezon bir hayli revaçtayken; çay özlü yağlar, rahatlatıcı kremler, argan yağlı şampuanlar ve losyonlar ise vazgeçilmezimiz oluyor.

YVES ROCHER

Rinsing Vinegar All Hair Types / Tüm Saç Tipleri İçin Parlaklık Veren Durulama Sirkesi

Beyza Serin

