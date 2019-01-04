Denemeniz Gereken En İyi Kaş Kalemleri

Öncelikle, kaş kalemi olmadan asla yapamayanlara sevgiler!

Kaşlarınızla doğru ve içten bir konuşma yapmak için işinize yaracayacak kalemlere göz atmaya ne dersiniz? O mükemmel kaş kalemini bulmak için ise emek ve zaman harcamanıza gerek kalmadan aşağıdaki önerileri değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Anastasia Beverly Hills’ Brow Wiz

Kaş kaleminde ne aradığınızı bilmiyorsanız, Anastasia Beverly Hill’s Brow Wiz ile ilk adımı atabilirsiniz. Hafif bir yapıya sahip, aynı zamanda geniş kapsama alanı yakalamak mümkün. Süper doğal bir görünüm için bu kaş kalemini denemeniz isabetli oalcak.

Benefit’s Precisely, My Brow Pencil

Kaş makyajınızda dahil olmak üzere, makyajınızı silmeden sık sık uyuya kalıyor ve ertesi sabah da yastık kılıfınızda kalem lekeleri buluyorsanız, Benefit’in süper dayanıklı kaş kalemini denemeye ne dersiniz?

Essence Eyebrow Designer

Uygun fiyatlı kaş kalemi kategorisinin yıldız ürünlerinden. Şok edici etkili bu kaş kalemi, kaşlarınız için çok fazla şey yapmak istemiyorsanız mükemmel bir seçenektir. İhtiyacınız olan şey sadece 15 saniye.

Wet n Wild Color Icon

Göz farı paletiyle gözde marka haline gelen Wet n Wild, doğal kaplama sağlayan bir kaş kalemine de sahip.

NYX’s Micro Brow Pencil

NYX’s Micro Brow Pencil, genellikle Anastasia Beverly Hill’s Brow Wiz’in alternatifi oalrak anılmakta. Aşağı yukarı aynı işi yaparlar ama NYX’s onun neredeyse üçte biri fiyatı.

NARS Brow Perfector

Oval formdaki ucu kolayca şekillendirme için yumuşak bir dokunuş sağlarken fırça ucu ile rengi dağıtır ve kaşların mükemmel bir şekle ulaşmasına yardımcı olur.

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