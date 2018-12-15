Dermatologlara Göre Es Geçebileceğiniz Cilt Bakım Adımları

 

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Bakım rutininiz gün geçtikçe asla sonu gelmeyen bir listeye mi dönüşüyor? Öyleyse bir kaçını elemeden önce dermotologlara kulak vermeye ne dersiniz?

Kağıt maskeler

Muhtemelen güzellik gurularının Instagram postlarını gördükçe, kağıt maske çılgınlığına daha çok kapılıyorsunuz. K-beauty, J–Beauty ve kömür ürünleri derken kağıt maskeler güzellik rutinimizin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Ancak çoğu uzmana göre bu o kadar da gerekli bir adım değil. Uzun süreli etkiler göremediğinizde bu yüzden üzülmenize gerek yok.

Yüzün her noktası için farklı nemlendirici

Son dönemin yükselen trendlerinden biri de “yüzün farklı bölümlerine ihtiyaca göre farklı ürünler kullanmak”. Bu trendin uzantılarından biri de nemlendirici kullanımı. Ancak dermatologlara göre bu o kadar da gerekli değil. Yüzün her bölgesinde farklı işleyecek akıllı tek bir nemlendirici bulmanız daha iyi olabilir.

Ölü hücreleri temizleme

Muhtemelen tatil dönüşü Google’ladığınız ilk içerik “ölü hücrelerden arınma” oldu. Dermatolog Janet H. Prystowsky, “İnsanlar akne ya da sivilce çıkardığında ilk iş olarak sert peelingler kullanıyor çünkü bunun cildin üzerindeki kiri söküp attığına inanıyorlar. Ancak gerçekte cildin doğal yağı; bizi dış etkilerden korur. Yani agresif bir şekilde cildin yüzeyini temizlemeye çalışmak hiçbir işe yaramayacaktır. Bu tarz sorunlar için topikal kremler kullanmakta fayda var.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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