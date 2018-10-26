Dermatologların Da Sevdiği Sonbahar İçin En İyi Cilt Bakım Ürünleri

 

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Sonbaharla birlikte cildinizin artan ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki uzmanların da önerdiği ürünlerle başarılı bir cilt rutini oturtmanız mümkün.

Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Universal Daily Peel

Tüm dermatologlar; iyi bir peelingin yumuşak ve temiz bir cilt için en önemli adım olduğu konusunda hemfikirler. Günlük peeling pedleri ile; cildinizi irrite etmeden daha parlak bir tene sahip olabilir; ölü derilerden arınıp gözeneklerinizi temiz tutabilirsiniz.

Olay Regenerist Whip Face Moisturizer

Retinol muazzam bir cilt bakım içeriği olabilir. Ancak kimi zaman yan etkileri, kendisine o kadar da çok güvenmememiz için bir neden. Artı olarak hamilelere önerilmediğini de belirtelim. İşte bu yüzden dermatologlar iyi bir anti-aging alternatifi olarak peptit içeriğini önerecektir. Olay’in bu peptit içeren ürünü ile yaşlanma karşıtı ürün açığınızı kapatabilirsiniz.

 

Peter Thomas Roth Potent-C Targeted Spot Brightener

Kim koyu renkli lekeleri ister ki? İşte yazdan kalan lekelerinizle savaşmak için harika bir C vitamini içerikli ürün!

Neutrogena Hydro Boost Hydrating 100% Hydrogel Mask

Cilt maskeleri olmazsa olmazımız. Bu hyaluronik asit içerikli ürün ile rutininizin en önemli adımını sonbaharda da es geçmeyin.

Drunk Elephant C-Firma Day Serum

Cildi serbest radikallerden koruyan ve C vitamini ihtiyacını karşılayan bu günlük serum; rutininizin yıldızı olacak.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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