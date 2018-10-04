Dermatoloji Uzmanlarından Sonbaharda Uymanız Gereken Cilt Bakım Kuralları

Yeni sezon, beraberinde olmazsa olmaz yeni cilt bakım kurallarını da getiriyor.

İşte uzman dermatologlardan sonbaharın olmazsa olmaz cilt bakım kuralları:

Güneş koruma kullanmayı bırakmayın

Çoğumuz yaz bitince güneş koruma ürünlerini kullanmayı bırakma hatasına düşüyoruz. Güneş etkisini kaybetse de unutmayın ki zararlı UV ışınları hala etkisini sürdürüyor.

Editörün önerisi: Supergoop Smooth and Poreless 100% Mineral Matte Screen

İnce yapılı nemlendiricilere devam edin

Daha soğuk sezonlarda cildimizin neme ihtiyaç duyduğu bir gerçek ancak Dr. Bard, daha kalı nemlendiricinin daha iyi olmadığını savunuyor. Bu durum sadece gözeneklerinizi tıkayacaktır.

Editörün önerisi: Cetaphil Daily Hydrating Lotion with Hyaluronic Acid

Lip balmlarınız hakkında daha dikkatli olun

Piyasadaki pek çok lip balmın içerisinde cildi irrite edici alerjenler yer alıyor. Bu yüzden doğal içerikli ürünlere özellikle soğuk mevsimlerde yönelmelisiniz.

Editörün önerisi: Kopari Organic Coconut Melt

Retinol kullanımını azaltın

“Cildiniz mevsimle birlikte daha çok kuruyacak” diyen ünlü dermatolog Dr. Gary Goldenberg, bu mevsimlerde retinolu azaltmanın iyi olacağını söylüyor.

Editrün önerisi: Retinol kullanımı sonası Beautycounter Countermatch Adaptive Moisture Lotion gibi bir ürünle cildinizi 24 saat nemli tutun.

Çok fazla sıcak duş almayın

Goldenberg, soğuk bir sonbahar sabahında sıcak bir duşun harika bir fikir olsa da aynı zamanda cildi kuruttuğunu belirtiyor. Bunun yerine ılık bir duş ve hemen sonrasında tüm vücudunuza nemlendirici uygulamalısınız.

Editörün önerisi: Dr. Roebuck’s Top Stuff Ultra Hydrating Body Creme

Cildinizde temizleme ürünlerini aşırı derecede uygulamayın

Shafer Plastic Surgery’nin lisanslı dermatoloji uzmanı Graceanne Svendson; “yüzünüzü aşırı derecede temizlemeyin. Hatta bunun yerine daha az temizleme ürünü ve az soyma işlemi uygulayabilirsiniz. Böylece sonbaharda cildinizin nem bariyerini kırmamış olursunuz.” diyor.

Editörün önerisi: Monastery Rose Cleansing Oil

Ürünlerinizi katmanlı uygulayın

“Farklı konularda uzman ve başarılı ürünleri üst üste uygulamak, olabilecek en kalın yapıdaki kremi yüzünüze sürmenizden iyidir” diyor dermatolog Dr. Dendy Engelmen. Merhemlerin genelde nemlendirici kremlerden ya da losyonlardan daha iyi nemlendirdiğini söyleyen dermatolog; her bölgeye farklı bir ürün kullanmanın da iyi olacağının altını çiziyor.

Editörün önerisi: Sonbahar için harika bir seçenek olan Maapilim Face Moisturizer.

Cildinizi çok fazla soymayın

“Cildinizi çok fazla soymak bariyerini yıpratır ve çeşitli cilt sorunlarına neden olabilir” diyen Engelman bu durumun cildin yaşlanmasını da hızlandıracağını söylüyor.

Editörün önerisi: Zarif bir soyucu olan Meow Meow Tweet Face Exfoliant,