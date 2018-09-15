Dermatoloji Uzmanlarının Önerdiği En İyi Drugstore Yüz Maskeleri

Bakım ritüelimizin olmazsa olmazı yüz maskeleri için illa ki high end ürünler tercih etmenize gerek yok.

İşte dermatoloji uzmanlarının da onayladığı en iyi yüz maskeleri:

Yes To Tomatoes Detoxifying Charcoal Peel-Off Mask

“Hızlı bir yaz günü bakımı için bu kömür maskesinin temizleyici ve tazeleyici etkisini kullanın. ”

–Dr. Dhaval Bhanusali, New York

Freeman Beauty Infusion Firming Hydrogel Mask Blue Marine Algae + Peptides

“Bu maske cildinizde sağlıklı bir ışıltı yaratıyor. Özellikle yaz aylarındaki serinletici etkisi harika.”

–Dr. Dendy Engelman, kozmetik dermatolojist

Avene Soothing Sheet Mask

“Bu maskenin cildi nemlendirmesi ve yumuşatmasını seviyorum. En hassas cilt için bile oldukça yumuşak bir etkisi var.”

–Dr. Sejal Shah, New York

Acure Organics Seriously Soothing Biocellulose Mask

“Bu biocellulose maskesi; hyaluronik asit yüklü olduğu için tahriş olmuş veya iltihaplı cilt için özellikle kurtarıcı bir maske.”

-Dr. Dhaval Bhanusali, New York

Olay Regenerist Luminous Overnight Mask

“Bu yoğun gece maskesi retinol, ant,-aging ürünleri kullananlar veya akne ile savaşanlar için ideal.”

–Dr. Michelle Henry, New York

Shea Moisture Raw Shea Butter Hydrating Mud Mask

“Bu çamur maskesi cildinizdeki terleri Dyson vakum gibi çekmekle kalmayıp, shea yağı ile de yumuşatıyor.”

–Dr. Mona Gohara, New York

Neutrogena Hydro Boost Hydrating 100% Hydrogel Face Mask

“Bu maske hidrojel teknolojisi ile cildi hem nemlendiriyor hem de dinlenmiş bir görüntü sağlıyor.”

–Dr. Joshua Zeichner, New York