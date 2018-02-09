DEVRİM YARATAN DYSON SUPERSONIC SAÇ KURUTMA MAKİNESİ ARTIK TÜRKİYE’DE!





Saç kurutma makineleri hantal ve hareket kabiliyeti kısıtlı cihazlar olabilir. Yüksek sıcaklıkta hava üfleyerek aşırı ısı hasarlarına yol açabilirler. Dahası, saçlarınızın filtreye doğru çekilip sıkışması riski de bulunmaktadır. Dyson mühendisleri, saç kurutma makinesini yeniden icat etmeyi amaçladı.

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi; hızlı olduğu kadar odaklı bir hava akışına sahiptir, elde dengeli duracak şekilde tasarlanmıştır, diğerlerine kıyasla daha sessiz çalışır ve saçların aşırı ısı hasarına karşı korunmasına yardımcı olmak için sıcaklığı kontrol altında tutar.

James Dyson: “Saç kurutma makineleri ağır, yetersiz ve gürültülü cihazlar olabilir. Bunları daha detaylı incelediğimizde saçta aşırı ısı hasarına yol açabileceğini de fark ettik. Dyson mühendislerine saçlarımızın arkasındaki bilimi gerçekten anlayarak söz konusu sorunları ortadan kaldıracağına inandığımız ve bizim versiyonumuz olacak bir saç kurutma makinesi geliştirme görevini verdim.

Saç bilimi

Dyson, aç biliminin araştırılmasına tahsis edilmiş son teknoloji bir laboratuvar da dahil olmak üzere Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinin geliştirilmesi için 50 milyon GBP yatırım yapmıştır. Dyson mühendisleri, saçın stres etkenlerine nasıl karşılık verdiğini, nasıl sağlıklı kalabileceğini ve ona nasıl şekil verilebileceğini inceleyerek saçı kökten uca çalışmışlardır.

Son dört sene boyunca ürünü farklı saç tiplerinde test etmiş ve test ekipmanı geliştirerek dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak değişebilecek saç kurutma tekniklerinin mekanik simülasyonunu yapmışlardır. Test etme sürecinde bugüne dek 1.625 km’den fazla gerçek insan saçı kullanılmıştır.

Etkin bir motor

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, 15’ten fazla motor mühendisinden oluşan bir ekip tarafından şirket içinde ve spesifik olarak bu cihaz için oluşturulmuş patentli Dyson dijital motoru V9’dan güç almaktadır. Bu donanım Dyson’ın en küçük, en hafif ve en gelişmiş dijital motorudur.

Diğer saç kurutma makinelerinin motorlarından sekiz kat daha hızlı ve onların yarısı ağırlığındadır. Üstelik Dyson dijital motoru, güçlü ancak kompakt şekilde tasarlandığı için arka gövde yerine tutma koluna sabitlenebilecek kadar küçüktür. Böylece makinede denge sağlanır. Klasik saç kurutma makinelerinin çoğunda motor makinenin arka gövdesindedir.

Doğal ışıltının korunmasına yardımcı olur

Bazı klasik saç kurutma makineleri, özellikle başınıza yakın mesafede tutulduğu zaman aşırı sıcaklıklara ulaşabilir. Bunun sonucunda saçınızda aşırı ısı hasarı oluşur. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinde bulunan akıllı ısı kontrol sistemi, saçınızın aşırı sıcaklıklara maruz kalmasını önlemeye yardımcı olur. Cam boncuklu termistör, saniyede 20 kez sıcaklık ölçer ve bu verileri mikroişlemciye aktarır. Mikroişlemci, patentli çift katmanlı ısıtıcı parçayı akıllı bir şekilde kontrol eder.

Hızlı ve odaklı

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, Dyson’ın patentli Air Multiplier™ teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde motorun içine çekilen hava miktarı üçe katlanır, daha yüksek basınçlı ve daha yüksek hızda hava akışı elde edilir.

Klasik saç kurutma makinelerinde kimi zaman zayıf bir hava akışı bulunur. Diğer bir deyişle yavaş çalışırlar. Kimi makineler ise güçlü ancak tam olarak kontrol edilemeyen bir hava akışına sahip olabilir. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, kontrollü ve hassas bir kurutma ve şekillendirme işlemi için 20 derecelik bir açıyla üflenen odaklı hava akışı oluşturur. Bu makineyle saçınızı aynı anda hem kurutabilir hem de şekillendirebilirsiniz.

Akustik mühendisliği

Dyson aero – akustik mühendislerinden oluşan bir ekip, bu makinenin akustik olarak nasıl optimize edilebileceğini anlamak amacıyla araştırmalar yürütmüştür. Motorun içindeki eksenel akış pervanesini kullanarak hava yolunu basitleştirmiş, bu sayede türbülansı ve girdabı azaltmışlardır. Alışagelmiş 11 bıçaklı yapının dışına çıkarak motor pervanesini 13 bıçaklı olarak tasarlayan Dyson mühendisleri, motordaki bir ses perdesini insan kulağının duyabileceği ses frekans aralığının ötesine çekmiştir.

Ayrıca motor küçük ve kompakt olduğundan tutma koluna yerleştirilebilmiş, çıkardığı sesi daha da azaltmak için akustik susturucularla çevrelenmiştir. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, hızından ödün vermeksizin diğerlerine kıyasla daha sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayarlar ve Ek Parçalar

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinde 4 ısı ayarı bulunmaktadır. Bunlardan üçü hava akışı, dördüncüsü ise soğuk hava ayarıdır. Dyson mühendisleri, çok farklı saç stilleri elde etmenizi sağlayan bu hava akışını daha fazla kontrol edebilmek amacıyla kusursuz bir şekilde tasarlanmış üç manyetik parça oluşturdular. Bu parçalar için bekleyen 16 patent bulunmaktadır.

Dyson tarafından tasarlanmış düzleştirici başlık, geniş bir alana yayılan yumuşak havayı kullanarak saçı nazikçe kurutur. Bu başlık sayesinde saçınızı bir yandan kuruturken diğer yandan şekillendirebilirsiniz.

Dyson difüzörü, havanın her bir bukleye eşit şekilde dağılmasını sağlar. Doğal kuruma etkisi oluşturarak saçtaki kabarıklıkları azaltır ve daha güzel bir görüntü oluşturur.

Dahası ek parçaların dış kısımları ısınmaz. Isı Kalkanı teknolojisi sayesinde sıcak hava, altta ve üstte soğuk havayla çevrelenerek sınırlanır ve ek parçaların yüzeyleri serin kalır.

Manyetik oldukları için her bir başlığın takılması ve ayarlanması kolaydır.