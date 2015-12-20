DIADERMINE ESSENTIAL CARE BB GÜZELLİK KREMİ İLE CİLDİNİZİ DERİNLEMESİNE NEMLENDİRME





Diadermine Essential Care BB Güzellik Kremi ile cildinizi derinlemesine nemlendirme ve pürüzsüzleştirme…

Su, cildimiz için büyük bir ihtiyaç… Susuz kalan cilt kuruyor, donuk, solgun ve daha az eşit görünüyor. Cildimiz her gün 2,5 litreye kadar su kaybediyor, bunun sonucunda da kuruyor ve eskisi kadar pürüzsüz görünmüyor. 110 yılı aşkın dermatoloji uzmanlığına sahip, ünlü cilt bakım markası Diadermine, şimdi Essential Care BB Güzellik Kremi ile bu duruma etkili bir çözüm getiriyor. Cildinizi tek bir adımda nemlendiren ve pürüzsüzleştiren çok amaçlı bir bakım formülü sunuyor.

Su, her canlı için hayati bir role sahip. Cildimiz için de bu durum geçerli. Cildin kendisini yıpratan dış ve iç etkenlere karşı kendini koruyabilmesi için yeterli su kaynağına sahip olması gerekiyor. Bunun yolu da doğru bakımdan geçiyor. Diadermine tarafından geliştirilen Essential Care BB Güzellik Kremi, nemlendirme kompleksi içeren hafif ve hızlı emilen formülü ile cilde doğal ışıltısını yeniden kazandırmak için cildi derinlemesine nemlendiriyor. Doğal görünümlü bir bitiş için Mikro-Mineral Pigmetler içeren orta ve açık tonlu formül alternatifleri ile de cilt tonunu eşitliyor ve pürüzleri gizliyor.

Diadermine Essential Care BB Güzellik Kremi ile cildiniz ideal nemine; doğal, eşit ve pürüzsüz görünümüne kavuşuyor.

