DIANE KRUGER’IN SOKAK STİLİNİ HESAPLI PARÇALARLA YAKALAYIN





Diane Kruger bu sokak stiliyle, soğuk havalar için tam da aradığımız esin kaynağı olarak karşımızda.

İster kırmızı halı isterse de sokak stiliyle olsun her zaman için sade ve şık olmayı başaran Kruger, en son kombinlediği sokak stili görünümünde de yine istisnalardan uzak durduğunu gösteriyor.

Leopar baskılı sahte kürk montu, fildişi rengindeki kazağı, siyah kot pantolonu ve çizmeleriyle mükemmel bir kış stili yakalamayı başarmış.

Ünlü oyuncunun bu rahat ve şık stilini hesaplı parçalarla yakalamaya ne dersiniz?



