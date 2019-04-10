Dikkatinizi Çekecek Popüler Arkadaşlık Siteleri

Arkadaşlarınızın referansıyla buluşmalara gitmeye aşinaysanız, uzun hazırlanma süreçleri ve heyecanla harmanlanmış o meraka hakimsinizdir. Şansınız yüzde elli; buluşma ya güzel geçecek ya da kötü. Tüm bu heyecanlar size yorucu geliyorsa online arkadaşlık siteleri tam size göre!

İşte dikkatinizi çekebilecek arkadaşlık siteleri:

# OKCupid

OKCupid, kullanıcıları benzer karakter ve ilgi alanlarına göre birbiriyle eşleştiriyor. Ancak, eşleşmelerden yeterli verimi almak için sitede yayınlanan anketleri cevaplandırmanız gerekir. OKCupid‘in dikkat çeken bir başka özelliği de, profilinizi düzenlemek için pek çok seçeneğinizin olması. OKCupid’de aramalarınızı sınırlandırmanıza gerek kalmaz; dünya çapında bile eşleşmeler yapabilirsiniz.

# Match

Match, daha önce arkadaşlık sitelerini deneyimlemeyenler için iyi bir başlangıç adımı olabilir. Match’te profil oluşturabilir ve potansiyel eşleşmelerinizi mesajlaşmadan görüntüleyebilirsiniz. Böylece bilmediğiniz bu online ortamda az risk alarak arkadaşlık sitelerinin size göre olup olmadığını anlayabilirsiniz.

# Coffee Meets Bagel

Coffee Meets Bagel’daki sistemde kullanıcılar biyografi oluşturmak yerine; “Ben doktorum.” veya “Ben yüzmekten hoşlanırım.” gibi cümlelerle kişilik özellikleri ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verir. Daha sonra her gün öğle saatlerinde, kullanıcılar uygulamanın kendileri için seçtiği eşleşmeleri görür.

# Elite Singles

Elite Singles “iyi eğitimli bekarlar” arasında eşleşme sağlamaya yarıyor. Ayda 69.95 dolarlık premium aboneliği bulunan sitede, başlangıçta size bir kişilik testi hediye ediliyor.

# FriendFinder-X

FriendFinder-X, açık ilişkiyi baz alır ve tek gecelik ilişkiler içindir. Ruh eşinizi burada bulma ihtimaliniz biraz düşük olabilir.

# Single and Shy

Single and Shy, sosyalleşmekte ve ikili ilişkilerde zorlanan çekingen insanları bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuş.

Date My School, aynı üniversitede okuyan öğrencilerin ve mezunların birbirini bulmasını amaçlayan bir platform. Sitenin akademik olarak bilgileri teyit eden özenli bir sistemi var.