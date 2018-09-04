Dilan Deniz Çiçek’in Victoria’s Secret Açıklaması

Victoria’s Secret Fashion Show için süren geri sayım, elbette ki eleme heyecanıyla daha da renklendi.

Özellikle de gerçekleşmekte olan ön elemelere davet edilen Dilan Deniz Çiçek isminin de bu heyecanı arttırdığı kesin.

Gözler, Dilan Deniz Çiçek’ten gelecek olan açıklamadaydı ve işte son durum şöyle;

“Haberler Benden 🦋
Geçen hafta ilk seçmeler neticesinde çok az kişinin davet edildiği cast direktörü görüşmesine davet edildim.
Ajansıma yapılan açıklama “Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş”. Seçilseydim ilk ‘Türk Melek” olarak yılbaşı defilesinde yer alacak ve kariyerim için yurtdışında önemli bir bilinirlik sağlayarak büyük bir adım atma fırsatı yakalamış olacaktım. Ancak bu seçmelere katılmış olmak bile bana yepyeni kapılar açtı, yeni fırsatlar sağladı. Ben çok mutlu ve kazançlı dönüyorum 🙂 Tebrik eden, güzel yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum. Seçilmediğim için yapılabilecek bazı yorumları tahmin edebiliyorum. Her güzel yorum gibi onlar da olacak elbet… 🙏 Hayallerin Peşinde Koşmaya, Çalışmaya Devam… Herkese güzel dileklerimle” 🌸 📸:@timur

 

Haberler Benden 🦋 Geçen hafta ilk seçmeler neticesinde çok az kişinin davet edildiği cast direktörü görüşmesine davet edildim. Ajansıma yapılan açıklama “Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş”. Seçilseydim ilk ‘Türk Melek’ olarak yılbaşı defilesinde yer alacak ve kariyerim için yurtdışında önemli bir bilinirlik sağlayarak büyük bir adım atma fırsatı yakalamış olacaktım. Ancak bu seçmelere katılmış olmak bile bana yepyeni kapılar açtı, yeni fırsatlar sağladı. Ben çok mutlu ve kazançlı dönüyorum 🙂 Tebrik eden, güzel yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum. Seçilmediğim için yapılabilecek bazı yorumları tahmin edebiliyorum. Her güzel yorum gibi onlar da olacak elbet… 🙏 Hayallerin Peşinde Koşmaya, Çalışmaya Devam… Herkese güzel dileklerimle 🌸 📸: @timur

Dilan Çiçek Deniz (@dilandeniz)’in paylaştığı bir gönderi ()

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