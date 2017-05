Bir kaç saat önce Calabasas’ta Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve’te ( MASH, Little House on the Prairie,ve Gone With the Wind gibi filmler de burada çekilmişti) gerçekleşen Dior Resort 2018 defilesi; festival ruhunu eski klasik Hollywood filmleri dokunuşuyla birleştiren tasarımlarıyla herkesi büyüledi.

İşte Dior Resort 2018 koleksiyonundan öne çıkan görünümler: