Dior’un Yapımı 450 Saat Süren Elbisesi

Dior’un geçtiğimiz gün tanıtılan couture koleksiyonunda bir elbisenin yapım aşamasının 450 saati bulduğu öğrenildi.
Özel olarak üretilen, ticaretten ve tekstilden ziyade birer sanat eserini andıran tasarımlar sirk konseptinde takdim edildi.
Koleksiyonda özellikle dikkat çeken bir tasarım vardı: Sepet şeklinde dokunmuş bir elbise. Bu tasarım tek tek boyanmış ipek tül şeritlerle oluşturuldu. Marka, bu kaliteli tüllerle işlenmiş özel elbisenin yapımının 450 saatlik çalışma sonucunda tamamlandığını açıkladı.
Emeklere fazlasıyla değmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?