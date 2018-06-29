Doğal, ikinci bir ten gibi duran görünüm sadece hafif değil tam kapatıcı fondötenlerde de mümkün.
İşte tüm cilt tiplerine göre doğal bir görünüm yaratan, kapatıcılığı yüksek fondötenler:
Karma ciltler için
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup
Eğer yanaklarınız kuru ama T bölgeniz yağlı ise bu kremsi -ama asla yağlı olmayan- fondöteni deneyebilirsiniz. Yarı mat bitişli bu fondöten cildinizdeki renk eşitsizlikleri ve kırmızılıkları da kapatarak kusursuz opak bir görünüm sağlıyor.
Akne eğilimli ciltler için
Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Foundation
Makyaj sektöründe de başarı kazanan Rihanna; mat fondöteni ile şimdiden kült statüsüne ulaştı. 40 renk seçeneği, uygulamaya göre değişen kapatıcılığı ve en önemlisi sivilce ve izleri harika kapatan formülü ile kalbimizi çalıyor.
Normal ciltler için
Lancôme Teint Idole Ultra Long Wear Foundation
İkinci bir ten hissi veren bu yumuşak, kremsi ve mat fondöten aynı zamanda 24 saat kalıcı.
Yağlı ciltler için
Tarte Amazonian Clay 12-Hour Full Coverage Foundation
Bu likit mineral fondöten; içeriğindeki Amazon kili sayesinde yağlı cildi kontrol altında tutuyor.
Donuk ciltler için
Charlotte Tilbury Magic Foundation
Tıpkı adındaki gibi “sihir etkisi yaratan bu fondöten; içeriğindeki hiyalüronik asit ve C Vitamini sayesinde parlaklık kazandırıyor.
Kuru ve hassas ciltler için
Clinique Super City Block BB Cushion Compact Broad Spectrum SPF 50
SPF50 faktörü ve kolay uygulanabilmesi ile hassas ciltlerin en büyük dostu.