Doğal Bir Görünüm Yaratan Kapatıcılığı Yüksek Fondötenler

Doğal, ikinci bir ten gibi duran görünüm sadece hafif değil tam kapatıcı fondötenlerde de mümkün.

İşte tüm cilt tiplerine göre doğal bir görünüm yaratan, kapatıcılığı yüksek fondötenler: 

Karma ciltler için

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup

Eğer yanaklarınız kuru ama T bölgeniz yağlı ise bu kremsi -ama asla yağlı olmayan- fondöteni deneyebilirsiniz. Yarı mat bitişli bu fondöten cildinizdeki renk eşitsizlikleri ve kırmızılıkları da kapatarak kusursuz opak bir görünüm sağlıyor.

Akne eğilimli ciltler için

Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Foundation

Makyaj sektöründe de başarı kazanan Rihanna; mat fondöteni ile şimdiden kült statüsüne ulaştı. 40 renk seçeneği, uygulamaya göre değişen kapatıcılığı ve en önemlisi sivilce ve izleri harika kapatan formülü ile kalbimizi çalıyor.

Normal ciltler için

Lancôme Teint Idole Ultra Long Wear Foundation

İkinci bir ten hissi veren bu yumuşak, kremsi ve mat fondöten aynı zamanda 24 saat kalıcı.

 

Yağlı ciltler için

Tarte Amazonian Clay 12-Hour Full Coverage Foundation

Bu likit mineral fondöten; içeriğindeki Amazon kili sayesinde yağlı cildi kontrol altında tutuyor.

Donuk ciltler için

Charlotte Tilbury Magic Foundation

Tıpkı adındaki gibi “sihir etkisi yaratan bu fondöten; içeriğindeki hiyalüronik asit ve C Vitamini sayesinde parlaklık kazandırıyor.

Kuru ve hassas ciltler için

Clinique Super City Block BB Cushion Compact Broad Spectrum SPF 50

SPF50 faktörü ve kolay uygulanabilmesi ile hassas ciltlerin en büyük dostu.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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