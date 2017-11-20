DOĞRU NEFES ALARAK HAYAT KALİTENİZİ ARTTIRIN!



Tanfer Health’de Seycan Tanfer ve Aşk Psikoloğu Işıl Evrim Akgün’ün ev sahipliğinde nefes workshop’u gerçekleşti. Aşk Psikoloğunu yakın dostu Mehmet Ustaoğlu PR da yalnız bırakmadı.

Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından biri olan TANFER HEALTH GROUP bünyesindeki Tanfer Health&Aesthetic; diş estetiği, plastik cerrahi, medikal estetik, diyet, bölgesel incelme, spor koçluğu ve masaj terapilerini kapsayan tedavi ve uygulamaların yanında şimdi de Işıl Evrim Akgün danışmanlığında Nefes Terapisi ile daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Merkezde yer alan son teknoloji cihazlar ve uygulanan yöntemlerle arzu ettikleri dişlere, gülüşe, yüze ve bedene kavuşmanın mutluluğunu yaşayan misafirler, kişisel danışmanlık hizmetleriyle de ruhunu dinlendiriyor.

Hepimiz günlük hayatımızda çeşitli tetikleyicilerle sinirlenir, heyecanlanır ve üzülürüz. Bu duygu değişimlerinin yaşandığı anlarda nefesimizde de çeşitli dengesizlikler meydana gelir. İşte tam bu noktada doğru nefes kullanımının önemi ve buna fırsat sağlayan Nefes Terapisi karşımıza çıkmaktadır.Yaşamımızın önemli bir parçası olan nefes alma eylemi hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bizleri etkilemektedir. Bu sebeple doğru nefes almak, hayatı bizler için kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde nefes kalitemizi arttırabilir ve sinir, stres, konsantrasyon gibi hayatımızı etkileyen konularda kontrolü ele alabiliriz.

Holoterapi Nefes Terapisi (bilinçaltı nefes calışması) Uzmanı olarak Tanfer Health & Aesthetic’de workshop, bireysel ve grup terapileri eğitimi veren Işıl Evrim Akgün; doğru nefes alışverişinin sağ ve sol beyin loblarını dengelemede ve serotonin hormonunu aktive etmekte de oldukça etkili olduğunun önemini vurguluyor.



