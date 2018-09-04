Doğum Günü Şerefine Geçmişten Günümüze Beyonce!

İyi ki doğdun Beyonce!

Hayatımıza Destiny’s Child ile giren ve bugün 37. yaş gününü kutlayan ünlü yıldızın işte geçmişten günümüze unutulmaz görünümleri:

2001 MTV Movie Awards’ta sarı elbisesi ve aynı tondaki sandaletleri ile.

2002 yılında rol aldığı “Austin Powers in Goldmember” filminin galasında.

2002 yılındaki Victoria’s Secret Fashion Show’da sahnede.

2003 MTV Movie Awards’ta kurdeleli bu büstiyer elbisesini nasıl unutabiliriz?

Soundtracklerini de hazırladığı “Charlie’s Angels: Full Throttle” filminin galasında.

2003 MTV Video Music Awards’ta yine altınlar içerisinde.

Jay-Z ile Rosa Cha defilesinin ön sıralarında.

2004 yılında Max Azria defilesinde.

Nelson Mandela için verilen konserde…

2003 Billboard Music Awards ‘ta altın tonlarında elbisesi ile ışıldıyor.

Denim on denim görünümü tanıdık geldi mi?

Badgley Mischka elbisesiyle 2004 New York Moda Haftası’nda.

2004 yılında Gianfranco Ferre backstage’inde.

Destiny’s Child grubu ile 2001 MTV Müzik Ödülleri’nde.

2003 yılında kıvrımlarını öne çıkaran bir elbise ile.

2004 yılında, o dönemde çok giydiği maviler içerisinde.

2003 yılında Londra’daki bir etkinlikte.

2008 yılında kedi kız tulumu ile.

2003 yılında Londra’daki Fashion Rocks etkinliğinde Giorgio Armani ile birlikte.

2004 yılında kazandığı 5 Grammy’si ve ikonikleşen görünümü ile kameralara poz verirken.

2004 yılında NBA All-Star açılışında.

2004 yılında bir Harley Davidson motoru imzalarken.

2004 yılında Londra’daki bir etkinlikte.

Jay-Z ile bir akşam yemeği çıkışında; tipik 2000’ler stili ile.

2006 ylında ikonik albümü B’Day’in lansmanında.

2008 yılında dönemin popüler bodycon elbisesi ile…

2008 World Music Awards’ta militer stili ile…

2010 Grammy’lerinde nude elbisesi ile…

Billboard Music Awards 2011’de Lanvin elbisesi ve Louboutin ayakkabıları ile…

2013 yılındaki Grammy Müzik Ödülleri’n de Osman Yousefzada imzalı takımı ile…

2014 yılında pin-up etkili görünümü ile…

2014 yılında çok konuşulan Super Bowl performansı sırasında.

2014 Grammy’lerinde Drunk In Love performansı sırasında.

2015 yılında eşi Jay-Z ile bir akşam yemeğinden dönerken.

2016 CFDA Fashion Awards’ta Givenchy takımı ile.

2016 yılındaki bir Tidal etkinliğinde Gattinoni Haute Couture elbisesi ile…

Eşi Jay-Z ile çıktığı On The Run II turnesinde leopar takımı ile…

2016 Super Bowl şovunda…

2016 MTV Video Music Awards‘ta sergilediği etkileyici performans sırasında.

Bu yıl çok konuşulan Coachella performansında.