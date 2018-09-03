Doğum Günü Şerefine Kaia Gerber’in En İyi Sokak Stili Anları

İyi ki doğdun Kaia Gerber!
Cindy Crawford‘un kızı Gerber; kısa sürede podyumdaki başarısı ve stili ile radarımıza girdi.
İşte bugün 17. yaş gününü kutlayan Gerber’in en iyi sokak stili görünümleri:
Klasik puantiyeli elbisesini Converse ayakkabılar ile tamamlamış.
Mart 2018
Isabel Marant şovuna giderken.
Şubat 2018
Deri pardesüsüne beyaz sneakerlar ile urban bir dokunuş eklemiş.
Şubat 2018
MaxMara şovu çıkışında beyaz crop top’ı ve anorağı ile.
Şubat 2018
Defile çıkışı Doc Martens botları ile…
Şubat 2018
Alexander Wang çorapları ve Nike ayakkabıları ile her zamanki gibi dinamik ve şık.
Şubat 2018
Floral desenlere bere ve botlarla yeni bir soluk getiriyor.
Şubat 2018
Gerber’in imzası haline gelen grunge sokak görünümü…
Ocak 2018
Azzedine Alaia sergisi için siyahlar içerisinde oldukça etkileyici.
Ekim 2017
Deri pantolonu ve kadife ayakkabıları ile oldukça şık.
Ekim 2017
Havaalanı stili ile de ilham verici!
Eylül 2017
Oryantal desenli elbsiesini grunge botlar ile birleştirdiği görünümü ile…
Eylül 2017
Fashion Media Awards etkinliği için bu dantel detaylı elbiseyi tercih etti.
Mayıs 2017
Annesi ile birlikte organize ettiği Mother’s Day Weekend Brunch etkinliğinde.
Mayıs 2017
Marc Jacobs’ın yeni parfümünün tanıtımında, yine Jacobs imzalı elbisesi ile…