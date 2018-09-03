Doğum Günü Şerefine Kaia Gerber’in En İyi Sokak Stili Anları

İyi ki doğdun Kaia Gerber!

Cindy Crawford‘un kızı Gerber; kısa sürede podyumdaki başarısı ve stili ile radarımıza girdi.

İşte bugün 17. yaş gününü kutlayan Gerber’in en iyi sokak stili görünümleri:

 

Klasik puantiyeli elbisesini Converse ayakkabılar ile tamamlamış.

 

 

 

Mart 2018

Isabel Marant şovuna giderken.

Şubat 2018

Deri pardesüsüne beyaz sneakerlar ile urban bir dokunuş eklemiş.

Şubat 2018

MaxMara şovu çıkışında beyaz crop top’ı ve anorağı ile.

Şubat 2018

Defile çıkışı Doc Martens botları ile…

Şubat 2018

Alexander Wang çorapları ve Nike ayakkabıları ile her zamanki gibi dinamik ve şık.

Şubat 2018

Floral desenlere bere ve botlarla yeni bir soluk getiriyor.

Şubat 2018

Gerber’in imzası haline gelen grunge sokak görünümü…

Ocak 2018

Azzedine Alaia sergisi için siyahlar içerisinde oldukça etkileyici.

Ekim 2017

Deri pantolonu ve kadife ayakkabıları ile oldukça şık.

Ekim 2017

Havaalanı stili ile de ilham verici!

Eylül 2017

Oryantal desenli elbsiesini grunge botlar ile birleştirdiği görünümü ile…

Eylül 2017

Fashion Media Awards etkinliği için bu dantel detaylı elbiseyi tercih etti.

Mayıs 2017

Annesi ile birlikte organize ettiği Mother’s Day Weekend Brunch etkinliğinde.

Mayıs 2017

Marc Jacobs’ın yeni parfümünün tanıtımında, yine Jacobs imzalı elbisesi ile…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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