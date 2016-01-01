DOYASIYA BİR SÖMESTR TATİLİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR





Muzipo Kids merkezlerinde çocukları eğlence ve macera dolu bir sömestr tatili bekliyor.



Muzipo Kids, her yıl olduğu gibi bu yıl da sömestr tatiline özel farklı programlarıyla çocukların tatillerini doyasıya yaşamalarına ve özgürce muziplik yapmalarına olanak sağlıyor.

Muzipo Kids Sömestr Programı’nın temel amacı; çocukların sıra dışı, eğlenceli ve eğitici uygulamalarla birlikte keyifli bir ortam içerisinde kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek için gerekli olan tüm aktivitelerin sunulduğu program, Cumartesi – Pazar hariç haftada 5 gün devam edecektir. Tam gün ve yarım gün seçenekleri merkezlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.



Program seçenekleri içerisinde yer alan sportif aktiviteler; Temel Hareket Becerileri ve Koordinasyon, Temel Jimnastik, Spor Branşlarını Deneyimliyorum, Survivor Oyunları, Manipülatif Beceriler, Sokak Oyunları & Geleneksel Oyunlar, Beyin Egzersizleri, Oyun Tasarımı gibi farklı seçenekler yer alıyor. Diğer çalışmalar arasında Öykü ve Drama, Geri Dönüşüm Atölyesi, Sanat ve Seramik Atölyesi, Bilim Atölyesi, Oyuncak Yapımı, Taş Boyama, Masal Canlandırma, Ritim & Müzik programları yer almaktadır.



