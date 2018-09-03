Dua Lipa’dan Sosyal Medya Eleştirisi

23 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa, 2017 yılında, iki yıl önce aşk yaşamaya başladığı ünlü model Isaac Carew ile ayrılmıştı. Ancak ikili, kısa bir süre önce yeniden aşk yaşamaya başladılar. Ünlü şarkıcı, ilk ayrılıklarının ün ve sosyal medyadan dolayı çok zor geçtiğini itiraf etti. Bir gazeteye konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi:
‘Örneğin, bir ayrılıkla uğraşmak zaten yeterince zor ama halkın bakış açısıyla uğraşmak daha da zor. İnsanlar, neler olup bittiği hakkında ve sizin ne düşündüğünüz ile ilgili hiçbir fikri yokken yorum yapıyor. Ama ne yapabilirsiniz?’
Ünlü şarkıcı, sosyal medyayı artık nadiren kullandığını ve genellikle mobile uygulamaları telefonundan tamamen silmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:
‘Gerçekten, özel hayatımı yorumlayan insanlara alışacağımı sanmıyorum, bu yüzden adım adım ilerliyorum. Kendimi sosyal medyadan koparmaya çalışıyorum. Bu bana oldukça iyi geliyor. Uygulamayı birkaç günlüğüne sileceğim, sonra tekrar indireceğim, sonra tekrar sileceğim.’
Kişisel hayatı her zamankinden daha iyi olan Dua Lipa, profesyonel yaşamında da artık kendinden emin adımlar attığını belirterek şunları ekledi:
‘Çok fazla turne geçirdiğimi hissediyorum. Her gece sahneye çıkıyorum ve kendim hakkında daha çok şey öğreniyorum. Kendimi, korkmamak ve sadece kalkıp dans etmeyi öğrenmek ve utangaç olmamak gibi alanlarda geliştirdiğimi hissdiyorum.’