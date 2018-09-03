Dua Lipa’dan Sosyal Medya Eleştirisi

Dua Lipa, sosyal medyanın ilişkileri oldukça etkilediğini ve ayrılıkların sosyal medya yüzünden daha kötü geçtiğini belirtti.

23 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa, 2017 yılında, iki yıl önce aşk yaşamaya başladığı ünlü model Isaac Carew ile ayrılmıştı. Ancak ikili, kısa bir süre önce yeniden aşk yaşamaya başladılar. Ünlü şarkıcı, ilk ayrılıklarının ün ve sosyal medyadan dolayı çok zor geçtiğini itiraf etti. Bir gazeteye konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi:

‘Örneğin, bir ayrılıkla uğraşmak zaten yeterince zor ama halkın bakış açısıyla uğraşmak daha da zor. İnsanlar, neler olup bittiği hakkında ve sizin ne düşündüğünüz ile ilgili hiçbir fikri yokken yorum yapıyor. Ama ne yapabilirsiniz?’