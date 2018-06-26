Dua Lipa’nın Tığ İşi Mayosundan İlham Alıyoruz

Bikini ve mayo konusundaki ilhamlarımızdan Dua Lipa; bu kez tığ işi mayosu ile kalpleri çaldı.
Lipa bu kez modern seçimlerinin aksine vintage etkili bir mayo seçerek şaşırttı.
22 yaşındaki ünlü yıldız; rengarenk tığ işi mayosu ile verdiği pozları bir Cardi B sözü olan“Looking like a right swipe on Tinder,” yazarak paylaştı.
Dua Lipa’nın mayosundan ilhamla sizin için seçtiğimiz öneriler:
Bar III Womens Crochet Halter Monokini Swimsuit
Onavy Women Sexy Monokini Multicoloured Floral Crochet Bandage Swimwear One Piece Swimsuit
KIINI Soley Swimsuit with Cut-Out Detail and Crochet Trims