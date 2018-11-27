Dudaklarınızı Anında Dolgunlaştıran En İyi Kolajen Etkili Rujlar

Bıçak altına yatmadan da dolgun görünümlü dudaklar mümkün. Tabii ki gelişen kozmetik sektörü sayesinde!

İşte dudaklarınızı anında dolgunlaştıran en iyi kolajen etkili rujlar:

Dior Addict Lip Maximizer Plumping Gloss

Unutmayın ki bu ürünü Bella Hadid kullanıyor ve dudakları her zaman muhteşem görünüyor!

DR. DENNIS GROSS SKINCARE Hyaluronic Marine Collagen Lip Cushion

Hyaluronik asit dudaklarınızı nemlendirecek ve şişirerek daha dolgun görünmesini sağlayacak.

Dior Addict Lip Plumping Lacquer Ink

Bu uzun süre kalıcı ruj; herhangi bir yanma hissi olmadan dolgun dudaklar vaat ediyor.

LANCOME Rénergie Lift Multi-Action Lip Replumping Balm

İçerisindeki shea yağı dudaklarınızı nemlendirip çizgi görünümünü yok edecek ve dolgun gözükmesini sağlayacak.

JANE IREDALE Just Kissed Lip Plumper

Ay çekirdeği yağı, shea yağı ve aloe vera ile nemlendiriyor; limon yağı ile detoks etkisi yapıyor ve son olarak zencefil ve nane içerikleriyle dudağı dolgunlaştırıyor.

GLAMGLOW PLUMPRAGEOUS Matte Lip Treatment

Mat dudak sevenlere sesleniyoruz; dolgunlaştırıcı ürünler için illaki gloss ürün tercih etmenize gerek yok. Bu ürün ile mat ve dolgun dudaklar elde edebilirsiniz.

SMASHBOX O-PLUMP Intuitive Lip Plumper with Goji Berry-C Complex

Nemlendirici etkili avokado yağı ile dudaklarınızı nemlendirirken nane ile doğal bir şişkinlik etkisi yaratacak.

Too Faced Lip Injection

Dudaklarda kan dolaşımını hızlandırarak etkileyici bir dolgun görünüm ve doğal bir renk veriyor.

Dr. Brandt Skincare needles no more 3-D LIP PLUMPfix

Cildiniz için gündüz ve gece rutinleriniz var. Neden dudaklarınız için de iki ayrı rutin yapmayasınız? Bu kalem ürün ile ilk önce gündüz kan akışını hızlandırabilirsiniz. Sonra tek bir basış ile kalem gece rutini dudak bakım ürününe dönüşüyor!