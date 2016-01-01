DÜĞÜN SONRASI PRENS HARRY’Yİ ARI SOKTU





19 Mayıs günü evlenen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ilk kraliyet programlarına katıldı.

Sussex Dükü ve Düşesi, Prens Charles’ın 70. doğum günü kutlaması için düzenlenen etkinlikte ilk resmi katılımlarını gerçekleştirdi. Prens Harry’nin, babasını onurlandıran konuşma yaptığı sırada ise unutulmaz bir an yaşandı ve Harry’yi arı soktu.

Prens Harry’yi düğün sonrası katıldığı ilk etkinlikte arı soktuhttps://t.co/aAV8IHjaiu pic.twitter.com/3pHAHqs58m — BBC Türkçe (@bbcturkce) 22 Mayıs 2018

Kendisine dadanan arıyı fark edince, özür dileyerek konuşmasını durdurdu ve “Üzgünüm, bu arı gerçekten beni yakaladı” diyerek gülümsemeye başladı. Ortaya eğlenceli bir anın çıkmasına da sebep oldu.

Prens Harry’nin arıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından hemen gülmeye başlayan Meghan Markle’ın sevimli tepkisi de kameralara böyle yansıdı.