Dünden Bugüne Kadın Olmanın 30 Yılı

Tarih boyunca kadın olmak, doğumdan itibaren toplumlar tarafından atanan bazı ‘sorumlulukları’ sırtlamayı gerektirmiştir. 30. yaşımızı kutladığımız bu özel sayımızda, Marie Claire’in farklı edisyonlarından kendi ülkelerinde kadın olmanın 30 yılda geçirdiği değişimi anlatmalarını istedik.

GALATEIA LASKARAKI

Genel Yayın Yönetmeni MARIE CLAIRE YUNANİSTAN

Aralık ayında Marie Claire Yunanistan olarak biz de 30. yaşımızı kutlayacağız. Anlaşılan komşu ülkemizdeki kadınlarla aynı deneyimi yaşıyoruz. Sizler de kadın haklarını koruyan ve bunlara saygı duyan; bastırmak yerine, güzellik ve modayla güçlendiren bu kadın dergisinin tadını çıkarıyorsunuz. Bu ay 30 yıllık arşivlere baktığımda, ülkenin yakın tarihine şahitlik ediyorum. Marie Claire, 1988’de Yunanistan’da yayınlanmaya başladığında ben 14 yaşındaydım. O zamandan beri ülke olarak yaşam kalitemizi iyileştirdik, daha iyi altyapı kurduk, Euro para birimine geçtik ve 2004’te eve dönüş yapan Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yaptık. Elbette 2010 yılında ülkemizi sarsan ve hâlâ devam eden ekonomik krizi yaşadığımızı, hayatlarımızı nasıl değiştirdiğini ve GSYİH’nın (gayri safi yurt içi hasılat) yüzde 25’ini kaybettiğimiz gerçeğini asla unutmamalıyız.

Bu ne zaman iyileşeceğini bilmediğimiz bir kriz. Yıllar boyunca, özellikle dış politikamızda gerçekleşen en iyi gelişmelerden biri, Türkiye ile ilişkilerimizde büyük bir ilerleme kaydedilmesiydi. Turizm olarak sürekli birbirimize destek olduk. Doğum günümüz kutlu olsun!

ANNA BURASHOVA

MARIE CLAIRE RUSYA Genel Yayın Yönetmeni

30 yıl önce 13 yaşındaydım. Henüz bazı şeylerle başa çıkmaya çalışan bir ergen bile değildim. Dünya ve onun değişimleri o kadar kuvvetliydi ki, hislerim hafızamda bir iz bırakmadı. İlk parlak rujları (son modaya çok uygun), saç stillerini (Sovyet stili olmayan), kasetçalarımızdan yükselen yeni müziği unutmam. Jenerasyonumuzun ilk kadın cinsellik manifestosu olarak hatırladığı ve o günden beri cinselliklerini daha özgürce keşfettikleri ‘9 Buçuk Hafta’ filmini hatırlıyorum. Marie Claire’in Türkiye’ye gelmesiyle, Rus kızlarının hayatında ortaya çıkan açık fikirlilik ve kişisel seçim özgürlüğü gibi temel kavramlar aynı tarihlere denk geliyor. 30 yıl boyunca hayatta kalmak için çalıştık. Kenarda kalan hayat, artık bizi tatmin etmiyor.

Kadınlar iş imparatorlukları kuruyor, başkanlık seçimlerine katılıyor ve otuzlu yaşlarından önce daha olgun erkek meslektaşlarıyla eşit oylar alıyor. In Vitro Fertilization’ın yardımıyla ilişkiye girmeden çocuk doğuruyorlar (IVF bir sperm bankası). Dünyanın zorlu olmasına ve bizi daha hızlı çalıştırmasına rağmen, yaptığımız bu koşunun kolaylaşması bir mucize. Rus kadınları, ‘ne yapmaları gerektiği’ ve ‘yapmalarına izin verilmeyen şeyler’ konusunda çok fazla önyargılara maruz kaldı. Ve sonunda kenarda olmaktan vazgeçtik. Tebrikler!

BONNIE YANG

MARIE CLAIRE TAYVAN Genel Yayın Yönetmeni

30 yıl önce Tayvanlı kadınlar televizyon şovları ve filmlerden etkilenmişti. Farrah (Fawcett) saç stiliyle abartılı İspanyol paça jean’ler giyiyor; oyuncular ve müzisyenlerin görünümlerini kopyalıyorlardı. 80’li yıllarda vatkalar, skinny jean’ler ve elektronik müzik dünyaya hâkim oldu. Ve 90’lı yıllarda internet ve cep telefonu daha popüler ve ulaşılabilir hâle geldiğinde, herkes söz hakkına sahip oldu. Hip hop, pop müzik, punk, grunge, çok kültürlü, bağımsız medya ve yeraltı müziği modaya daha fazla ses ve imkân getirdi. Bol jean pantolon ve tasma kolyeler, kısa kazaklar veya sportif bir görünüm… Kadınlar bedenlerinden daha çok haberdar oldu. İlişkilerinde, birlikteliklerinde kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmaya başladılar.

2000’den sonra Google, YouTube, Instagram ve Facebook geldi ve bu dijital platformlar bakış açımızı tamamen değiştirdi. OOTD (outfit of the day), ‘YouTuber’lar, anlık görüntüler, seyahat blog yazarları ve Instagram hikâyeleri… Bu imgelere ve izlenimlere daha kolay ve sık ulaşıyoruz. Bu durum, tüm bunların neredeyse gerçek hayat olduğuna inandırıyor. Filtreli yaşam tarzlarını takip ediyoruz. Ancak bu sosyal medya platformları iki kutuplu bipolar etkilere neden oluyor; yalnızlık ve ‘yalnız değilsiniz’ hissi… Gerçekten de insanlar arasındaki haber akışına, bildirimlere bakarak mesafeler daralıyor. Aynı zamanda birbirimizle geçmişte olduğu gibi ‘gerçekten’ konuşmadığımız için bu durum yalnızlığı da beraberinde getiriyor. Yine de, kolektif bir bilinç de uyanıyor. Dünyaya karşı kendini ifade etme hakkı, #MeToo kampanyası sayesinde gerçekleşiyor. Bu özgür dönemi bir fırsat olarak görmeyi tercih ediyoruz.

LENKA ZAJÍCOVÁ

MARIE CLAIRE ÇEK CUMHURİYETİ Genel Yayın Yönetmeni

Son 30 yılda Çek Cumhuriyeti büyük bir değişim geçirdi. Komünizmin çöküşünden hemen sonraydı. Küçük bir çocuk olduğumu ve bir şeylere erişimin çok sınırlı olduğunu hatırlıyorum. Çekoslovakya’yı terk etmemize asla izin verilmedi. Marketler ve giyim mağazaları neredeyse boştu. Bütün çocukluğum boyunca bir şeyler için sırada beklediğimi hatırlıyorum. Bazen bir mağazada bilinçsizce sıraya girerdik çünkü sattıkları her ne ise almak isterdik. Kalitesiz malzemeler, basit bir stil… Hiçbir yaratıcı ifade yok. Aynı kıyafetler, aynı güzellik ürünleri… İki çeşit şampuan, bir saç kremi varken, neredeyse hiç makyaj malzemesi yoktu. Bu noktada kadınlar çok yaratıcıydı. Maskara için siyah ayakkabı cilası kullanıyorlardı.

Sağlıksız ve elbette yağmura dayanıksızdı. Saçlarını boyamak isteyen yaşlı kadınların sadece mor saç rengine erişimleri vardı. Muz gibi meyveler sadece bir Noel ikramıydı. Tıp alanında da büyük bir değişiklik oldu. Bir mahkeme kuruldu ve kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar için bunun bir seçenek olup olmadığına karar verdi. Tabii ki, doğum kontrolüne erişim yoktu. İşte bütün bunlar 90’ların başında değişti.

KAYLA WEBLEY ADLER

MARIE CLAIRE AMERİKA Kıdemli Konular Editörü

Son 30 yıl, Amerikalı kadınlar için olağanüstü geçti. 1980’lerde kadınlar, siyasal iktidarları için çaba gösterdi. Tarihte ilk defa erkeklere oranla daha fazla oy kullandılar. Anita Hill’in 1991’de senatoda tümü erkeklerden oluşan bir komite önünde ifade vermesinin ardından, kadınların politik görüşlerini dile getirmek için yeterli alan olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden senatoda da yer almak istediler.

1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’na dört kadın seçildi ve bu ‘kadın yılı’ olarak tarihe geçti. Aynı yıl, Yüksek Mahkeme’nin ‘Planned Parenthood v. Casey’ olarak bilinen kararıyla kürtaj hakkı onayladı. First Lady Hillary Clinton, Birleşmiş Milletler Kadın Dördüncü Dünya Konferansı’nda; “İnsan hakları, kadın haklarıdır ve kadın hakları, insan haklarıdır” diyerek güçlü bir konuşma yaptı. Daha fazla kadının çalışmasına izin verildi. Bugün iş gücünde neredeyse eşit sayıda kadın ve erkek yer alıyor. Üniversite mezunu kadınların oranı artık erkeklerinkinden fazla. Kadının kazancı aile gelirinin daha büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu başarılar, 2007’deki ilk kadın Beyaz Saray Sözcüsü, 2008 yılında ABD ordusunun ilk dört yıldızlı kadın generali ve 2016’da cumhurbaşkanlığının ilk kadın adayı da dâhil olmak üzere, birçok yeni dönüm noktaları için zemin hazırladı. Başkan Donald Trump’ın seçimi kazanması hâlâ yapacak işimiz olduğunu gösteriyor. ABD tarihinin en büyük protestosu olan Women’s March, kadınların haklarını savunabildiğini ve güçlü sesleri olduğunu fazlasıyla gösterdi.

KRISZTINA LASZLO

MARIE CLAIRE MACARİSTAN Genel Yayın Yönetmeni

Neredeyse 30 yıl önce ülkemizde tüm siyasi sistem değişti. Sınırlarımız açıldı. Demokrasi sayesinde halkımız, ülkemiz liderleri hakkında karar verme hakkına sahip oldu. Seyahat etme şansımız doğduğundan büyük şirketler ve markalar ülkemize geldi. Son yıllarda daha fazla kadın iş ve bilim alanında başarıya ulaştı.

Üzücü olan politik alanda, hâlâ çok az kadın liderin var olması. Marie Claire Macaristan ise 11 yaşında. Kasım ayında moda etkinliğimiz Marie Claire Fashion Days’in Budapeşte’de onuncu yılını kutlayacağız. Bu etkinlikte, Macaristan ve uluslararası alanda son 30 yılda başarılara imza atan Macar tasarımcıları destekliyoruz.

FARAH KREIDIEH

MARIE CLAIRE ORTA DOĞU Genel Yayın Yönetmeni

‘Göz açıp kapayıncaya kadar’ özellikle Araplar tarafından, zamanın hızlı geçtiği, beklemenin az acı çekerek gerçekleştiğini belirten çok popüler bir deyimdir. 1988’den bu yana, 30 yıl göz açıp kapayana kadar geçti. Ancak, son 30 yılda özellikle Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi içinde gerçekleşen olumlu değişimlerle birlikte, Arap dünyası geleneksel kısıtlamaların ötesine geçti. Bu da kadınları, toplumda daha fazla rol almaları konusunda teşvik etti. Peki, göz açıp kapayıncaya kadar neler oldu? Eğitim daha büyük bir önem kazandı. Mayıs 2011’de kadınlar için Princess Nourah Bint Abdulrahman Üniversitesi açıldı. Katar’da ilk bölge savcısı Mariam Abdullah Al Jaber, ilk kadın yargıç olarak Sheikha Maha Mansour Salman Jassem Al Thani atandı. 2006’da Bahreyn’de ilk kadın yargıç olarak Mona Jassem Al Kawari göreve geldi.

Haziran 2018’de kadın sürücülere yönelik yasak kaldırıldıktan sonra, ilk kadın atlet yarışmak için Londra’ya gitti. Dubai, Cidde ve Beyrut ilk moda haftalarını yaptı. Kadınlar siyah çarşaflardan, renkli baskılara ve nakışlara geçti. Arap kadınları, Batı’daki kadınlardan daha çok makyaja ve güzellik konularına hevesliydi. Doğallığı ve eşsiz Arap özelliklerini kucakladılar. Bir kelebeğin evrimi gibi güçlenen Arap kadınlarını takipte kalın.

KATE THOMPSON

MARIE CLAIRE İNGİLTERE Pazarlama ve Etkinlik Direktörü

30 yaşımı anneminkiyle karşılaştırdığımda, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği açısından iki jenerasyon arasında bile çok fazla değişiklikler olduğunu görüyorum. Annem 30 yıl önceki çoğu kadın gibi dört çocuğa bakmak için işinden vazgeçmiş. Y kuşağından olsam da kalıplaşmış etiketlere meraklı değilim. 40 yaşına kadar ev, eş ve çocuk gibi şeyleri elde etmek için çok fazla baskı altındayız. Londra’da yaşamak çok pahalı. Sosyal medyada da mükemmelliğin fotoğrafları maddi olarak bunaltıcı olabiliyor. Bir arkadaşımla küçük bir daireyi paylaşıyorum, ama henüz Londra yaşam tarzımdan vazgeçmeye de hazır değilim.

Avrupa Birliği’nden ayrıldığımızı öğrendiğim sabah, bir endüstri etkinliğine ev sahipliği yaptım. Herkes şoktaydı. Dünyanın sonu gelmiş gibi hissettim. Birçok Londralı gibi ben de bir balonun içinde yaşadığımı fark ettim. Artık geleceğimin ne olacağından emin değilim.

AZZA ARİF

MARIE CLAIRE MALEZYA Editörü

Özellikle son yıllarda hükümetin değişmesiyle birlikte kadınlar için birçok gelişme oldu. Başbakan Wan Azizah Wan Ismail, kadın haklarının gelişmesi konusunu kendine görev edinen Malezya’nın en güçlü kadın politikacısı konumunda.

Geçtiğimiz 30 yıl boyunca kadın aktivistler hukuk ve politika reformları konusunda faaliyetlerde bulundu. Aile İçi Şiddet Hareketi 1994, Eşit Koruma, anayasal güvence ve cinsiyet eşitliği gibi birçok önemli gelişme yaşandı. Moda ve güzellik konusunda da önemli birçok gelişme. Biz de Marie Claire Malezya olarak, yerel sanatçı ve tasarımcıları her zaman desteklemeye devam ediyoruz.