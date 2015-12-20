DÜNYACA ÜNLÜ BLOGGER CHIARA FERRAGNI’YE ROMANTİK TEKLİF





Dünyaca ünlü moda blogger’ı Chiara Ferragni, evliliğe hazırlanıyor!

Geçtiğimiz gün 30. yaş gününü kutlayan Ferragni’ye bir sürpriz de; büyük aşk yaşadığı İtalyan sevgilisi müzisyen Fedez‘den geldi.

Verona’daki konseri sırasında binlerce seyircinin karşısında önce Ferragni’yi sahneye davet eden Fedez; arkadaki ekranda ikilinin videoları dönerken ünlü blogger’ın gözlerine bakarak şarkısını seslendirdi. Finalde ise cebinden çıkardığı tek taş yüzükle evlenme teklif eden sanatçı, “Evet” cevabı aldı.

Çiftin yakın çevresinin paylaştığı fotoğrafta yakından gördüğümüz tek taş yüzük, Ferragni’ye çok yakışmış.

Aşklarını sık sık sosyal medyadan paylaşmaktan çekinmeyen çiftin düğünü için oldukça heyecanlıyız!



