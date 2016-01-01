DÜNYACA ÜNLÜ LÜKS SPRA VE CİLT BAKIM MARKASI ELEMIS İSTANBUL MARRIOTT HOTEL ŞİŞLİ İLE TÜRKİYE’YE GELİYOR!





Doğanın gücünü bilimle birleştiren İngiltere’nin bir numaralı lüks spa ve cilt bakımı markası Elemis, 28 Kasım’da Türkiye’de ilk defa İstanbul Marriott Hotel Şişli’de açılıyor!

Dünyaca ünlü spa ve cilt bakım markası Elemis, bilim ve araştırma insanları, yetkin dermatologlar ve cilt bakım eksperlerinden oluşan dev ekibi tarafından geliştirilen inovatif ve çığır açıcı terapi ve bakımlarıyla tüm cilt tiplerinde farkedilir derecede gençleşme, sıkılaşma, ışıltı ve yenilenmenin yolunu açıyor. Avrupa, Amerika, Orta ve Uzak Doğu’dan sonra Türkiye’ye de giriş yapan Elemis Spa, 28 Kasım’dan itibaren Marriott Şişli’de hizmet vermeye başlayacak.

İngiltere’den dünyaya açılan lüks spa ve cilt bakımı markası Elemis, doğanın mucizevi gücünü son teknolojiler eşliğinde bilimle harmanlayıp kendine özel oluşturduğu eşsiz formüllerle ciltte tazelenme, yenilenme, rahatlama ve dinginliği bir arada yaşatan devrim niteliğinde bakım ve terapiler sunuyor.

Mucizevi botanikler, laboratuvar ortamında kapsamlı klinik testlerle formülize edilerek oluşturulan ve anti-oksidan ve peptit içeren malzemelerle hazırlanan Elemis cilt bakım ürünleri cildin gözle görünür şeklinde gençleşmesine ve gerçek bir dönüşüm yaşamasına olanak sağlıyor.

Global ekosistemi destekleyen ve dünyada yaşayan tüm bitki örtülerinin çeşitliliği ve aynı zamanda da eşsizliğinden ilham alan Elemis, ürünlerinde kullandığı botanik bazlı malzemelerin harmanlamasını da ekibindeki bilim insanlarının özenli uygulamalarıyla el yapımı olarak gerçekleştiriyor.

Yaşlanma karşıtı kolajen bakımları, BIOTECH teknolojisiyle uygulanan yüz bakımları, derin doku ve mineral masajları, bölgesel sıkılaştırıcı terapiler ve egzotik meyvelerle hazırlanan scrub ve peeling uygulamalarıyla; hem toprak üzerinde hem de toprak altında bulunan en güçlü biyolojik aktif maddeleri içeren Elemis ürünleri kullanıcılarına gözle görülür kesin sonuçlar vaat ediyor. Arka planda bilim insanları, araştırmacılar ve cilt bakım uzmanlarından oluşan dev bilimsel kadro ile insan ve doğa ilişkisini çözmeye kendini adayan Elemis, kaynağını doğadan alarak son teknoloji ve bilimle yorumlayıp yüksek performanslı sonuçlar elde ettiği formülleri sayesinde alanındaki diğer markalardan ayrışıyor.

Ödüllü Spa ve bakım salonları dahil dünya çapında 1,600’den fazla noktada senede ortalama 6,5 milyon kişiye hizmet veren Elemis, en çok tercih edilen ve devrim niteliğindeki bakım ve terapilerinden oluşan özel bir menü ile 28 Kasım’dan itibaren İstanbul Marriott Hotel Şişli’de hizmete giriyor.



